Ministra Vallejo y calificativo de “atorrantes” del comando de Matthei: “¿Es la forma de gobernar que ofrecen al país?"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respondió al comando de Evelyn Matthei, luego de que el exdiputado y generalísimo de su comando, Diego Paulsen, tildara al Ejecutivo como “gobierno de atorrantes”.

En conversación con Tele13 Radio, la vocera de Gobierno ironizó con los dichos de la candidata, señalando que “los felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral”

“Uno se hace una pregunta: ¿esta es la forma de gobernar que ofrecen al país? Unos tratando a los que no son de su clase de atorrantes, otros a los funcionarios públicos de parásitos”, agregó.

En esa línea, la ministra Vallejo expresó que “a mí me preocupa que este sea el nivel del debate, porque más allá de las performances electorales, para pegar con cuñas, pegar con titulares, creo que todo siempre tiene un límite".

“A veces se logran sobrepasar los límites más bajos del debate político. Y aquí, yo creo, lo sobrepasaron”, afirmó.

Finalmente, la secretaria de Estado tildó la situación como “lamentable”. “Lo que uno esperaría es que se discuta en función de las ideas, que haya debate en torno a las propuestas de país, pero no en torno a la descalificación y menos de este tipo“.