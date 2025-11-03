;

Balance fatal de fin de semana largo: 29 personas murieron en siniestros viales en el país

“La reducción de víctimas avanza demasiado lento”, dijeron desde el Gobierno.

Cristóbal Álvarez

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, calificó como “muy negativo” el balance de seguridad vial tras el reciente fin de semana largo, que dejó 29 fallecidos y más de 500 personas lesionadas en distintos puntos del país.

“Hemos perdido 29 vidas en un lapso de tres días, lo que es mucho más que el promedio que tenemos de forma cotidiana durante un año. Es una tragedia que enluta a muchas regiones del país”, señaló el secretario de Estado, quien advirtió que la principal causa sigue siendo el exceso de velocidad.

Muñoz llamó a reforzar la responsabilidad de conductores y peatones, destacando que el 40% de las víctimas murieron por atropello. “El exceso de velocidad es la causa principal en que un siniestro sea fatal (…) Tenemos que transmitir con fuerza que esto es una tragedia que nos enluta día a día”, enfatizó.

Según el balance de Carabineros, más de 402 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana —un 19% más que el año pasado—, mientras se realizaron más de 61 mil fiscalizaciones.

En concreto, en los controles se cursaron más de 2 mil infracciones por exceso de velocidad, no uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil.

Además, fueron detenidas 193 personas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y una por velocidad temeraria, tras ser sorprendida a 192 km/h.

En total, se reportaron 522 siniestros viales, con un aumento del 38% respecto a 2023.

El ministro concluyó que, pese a la leve mejora en la tendencia histórica, “la reducción de víctimas avanza demasiado lento” y llamó a adoptar medidas más decisivas para enfrentar la situación.

