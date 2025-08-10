Por qué activar la “privacidad avanzada” en WhatsApp es clave para proteger tus chats

WhatsApp, la popular app de mensajería, lanzó una función llamada ‘Privacidad avanzada del chat’ que busca reforzar la seguridad y el control sobre lo que compartes en tus conversaciones.

Esta herramienta limita la exportación de chats, la descarga automática de archivos y el uso de mensajes con inteligencia artificial, para evitar que tu información salga del chat sin tu consentimiento.

La función está disponible tanto en chats individuales como en grupos y es ideal para conversaciones delicadas, como en grupos de apoyo, donde no todos los participantes se conocen bien.

Solo necesitas tener la última versión de WhatsApp para activarla desde el menú del chat que quieres proteger. Además, esta novedad se suma a otras opciones de seguridad que WhatsApp ofrece:

Cifrado de extremo a extremo : protege todas las conversaciones para que solo tú y tu contacto puedan leer lo que se dice.

: protege todas las conversaciones para que solo tú y tu contacto puedan leer lo que se dice. Bloqueo de chats con contraseña, huella o reconocimiento facial : para evitar accesos no autorizados a conversaciones específicas.

: para evitar accesos no autorizados a conversaciones específicas. Verificación en dos pasos : un PIN extra para proteger tu cuenta si alguien intenta registrarla en otro dispositivo.

: un PIN extra para proteger tu cuenta si alguien intenta registrarla en otro dispositivo. Mensajes temporales : elimina automáticamente los mensajes tras 24 horas, 7 o 90 días.

: elimina automáticamente los mensajes tras 24 horas, 7 o 90 días. Ocultar información personal : controla quién ve tu foto, estado, última conexión y confirmaciones de lectura.

: controla quién ve tu foto, estado, última conexión y confirmaciones de lectura. Reportar y bloquear contactos: para detener mensajes no deseados o sospechosos.

Con estas herramientas, WhatsApp continúa fortaleciendo la privacidad de sus usuarios en un entorno digital cada vez más expuesto. Activar la privacidad avanzada es un paso sencillo y efectivo para mantener tus conversaciones seguras y bajo tu control.

¿Cómo activar esta función?