Tus ojos pueden delatar si pasas poco tiempo al aire libre, según estudios científicos

Un grupo de investigadores de la Universidad de Navarra descubrió que los ojos guardan una huella invisible capaz de revelar cuánto tiempo pasa una persona bajo la luz del sol.

De acuerdo al estudio publicado en The Conversation, este hallazgo podría ayudar a prevenir la miopía, una afección que avanza rápidamente en todo el mundo.

El “rastro solar” que dejan los ojos

El fenómeno, llamado autofluorescencia ultravioleta conjuntival (CUVAF), actúa como una especie de “caja negra” ocular:

Al iluminar el ojo con luz ultravioleta, aparecen pequeñas áreas brillantes en la conjuntiva —la parte blanca— que indican cuánta exposición solar ha tenido cada persona.

Según explicó Sergio Recalde Maestre, investigador de la Universidad de Navarra, el CUVAF permite medir de forma precisa la exposición al sol, sin depender de recuerdos o encuestas

“Si un niño presenta poco CUVAF, significa que pasa poco tiempo al aire libre y tiene más riesgo de desarrollar miopía”, detalló el experto.

El mejor antídoto contra la miopía

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, para 2050, la mitad de la población mundial será miope. La principal causa: pasar demasiado tiempo en interiores y frente a pantallas.

La luz solar estimula la liberación de dopamina en la retina, un neurotransmisor que evita el crecimiento excesivo del ojo. Cuando esto no ocurre, la imagen se desenfoca y aparece la miopía.

Un metaanálisis internacional con más de 3.600 personas confirmó que quienes tenían menos exposición solar presentaban áreas de CUVAF más pequeñas y mayor riesgo de miopía.

Finalmente, Recalde enfatizó que bastarían una o dos horas diarias al aire libre para proteger la vista. Y destacó que la luz natural sigue siendo la forma más efectiva de cuidar los ojos.