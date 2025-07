Países de Latinoamérica fueron afectados de esta forma por el cibercrimen, según estudio

Ataques dirigidos a gobiernos, hospitales, ciudadanos y servicios críticos marcaron los primeros seis meses del año en Latinoamérica.

Un nuevo informe de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, expone cómo el cibercrimen ha evolucionado con foco en robo de datos sensibles, extorsión y vulneraciones cada vez más sofisticadas.

“El factor común en la mayoría de estos incidentes es la filtración de información personal y sensible. Este tipo de datos no solo se venden en el mercado negro, sino que también se reutilizan en campañas de phishing o suplantación de identidad”, advierte Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica. Gobierno y salud fueron los sectores más golpeados, pero no los únicos.

Entre los casos más impactantes figura Brasil, donde el Tribunal Supremo Federal detectó más de 750 millones de intentos de ciberataques en solo tres meses, además de 280.000 alertas por actividades sospechosas.

En Chile, un ataque de ransomware paralizó por 48 horas los sistemas de un gobierno regional. Si bien no se comprometieron datos, el incidente refleja la vulnerabilidad de las administraciones públicas.

Uruguay enfrentó múltiples ataques dirigidos a organismos clave: el Ministerio de Desarrollo Social sufrió la filtración de 37.000 documentos, mientras que la web del canal público TV Ciudad fue intervenida para publicar imágenes falsas, generadas por IA, de figuras políticas.

En Paraguay, una filtración masiva comprometió los datos de 7,2 millones de ciudadanos, incluyendo filiación política. Y en Argentina, correos falsos con apariencia oficial intentaron propagar el troyano bancario Grandoreiro, lo que obligó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a emitir una alerta pública para frenar su avance.

Salud, un blanco cada vez más frecuente

El informe también destaca que el sector salud se ha convertido en otro blanco crítico. En Argentina, la empresa Informe Médico —que da soporte a más de 30 centros de salud— sufrió un hackeo que expuso más de 665 mil estudios clínicos de pacientes, incluyendo radiografías, análisis y datos de médicos. En Perú, el ransomware Nightspire atacó un hospital que brinda atención infantil y servicios comunitarios, exigiendo rescate por 30 GB de datos comprometidos.

“La primera mitad de 2025 deja una conclusión clara: si gobiernos e instituciones de salud no fortalecen sus defensas, la región seguirá siendo un blanco atractivo para el cibercrimen. La ciberseguridad ya no puede ser opcional; es un pilar clave para proteger la estabilidad institucional y la privacidad de millones de personas”, concluye Gutiérrez Amaya.