La nueva ciclovía de la Alameda, parte del proyecto Nueva Alameda, ya muestra avances visibles y promete convertirse en una de las obras urbanas más emblemáticas de Santiago de Chile.

Con una extensión total de 8 kilómetros, el proyecto vial conectará Avenida Pajaritos con Plaza Baquedano, recorriendo el bandejón central del principal eje de la capital.

La iniciativa busca mejorar la movilidad, seguridad y promover el transporte sustentable. Para ello, se construye con un diseño de alto estándar, que incluye segregadores físicos de hasta 2,5 metros de ancho.

Además, el proyecto contempla mejoramiento de cruces peatonales, paisajismo, instalación de semáforos y biciboxes en puntos estratégicos, promoviendo un entorno más ordenado para todos los usuarios.

Estado actual de la ciclovía más larga de Santiago

La construcción comenzó en febrero de 2025 y actualmente varios tramos ya muestran demarcaciones, vegetación y mobiliario urbano. Aunque todavía se trabaja en ajustes y detalles de seguridad, algunos sectores ya están disponibles para uso parcial.

Se prevé que parte de la ciclovía entre en operación en diciembre de 2025, mientras que la totalidad del recorrido estará habilitada durante 2026.

Con su gran extensión, la nueva ciclovía de la Alameda será la más extensa de la capital. Además, se conectará con 10 ciclovías existentes y 5 proyectadas, alcanzando una red total de 44 kilómetros.