;

VIDEO. Así está la nueva ciclovía de la Alameda: el proyecto que conectará el poniente y oriente de Santiago

La iniciativa también contempla biciboxes en puntos estratégicos, mejoramiento de cruces peatonales, entre otras.

Javiera Rivera

Pedaleable

Pedaleable

La nueva ciclovía de la Alameda, parte del proyecto Nueva Alameda, ya muestra avances visibles y promete convertirse en una de las obras urbanas más emblemáticas de Santiago de Chile.

Con una extensión total de 8 kilómetros, el proyecto vial conectará Avenida Pajaritos con Plaza Baquedano, recorriendo el bandejón central del principal eje de la capital.

La iniciativa busca mejorar la movilidad, seguridad y promover el transporte sustentable. Para ello, se construye con un diseño de alto estándar, que incluye segregadores físicos de hasta 2,5 metros de ancho.

Además, el proyecto contempla mejoramiento de cruces peatonales, paisajismo, instalación de semáforos y biciboxes en puntos estratégicos, promoviendo un entorno más ordenado para todos los usuarios.

Revisa también

ADN

Estado actual de la ciclovía más larga de Santiago

La construcción comenzó en febrero de 2025 y actualmente varios tramos ya muestran demarcaciones, vegetación y mobiliario urbano. Aunque todavía se trabaja en ajustes y detalles de seguridad, algunos sectores ya están disponibles para uso parcial.

Se prevé que parte de la ciclovía entre en operación en diciembre de 2025, mientras que la totalidad del recorrido estará habilitada durante 2026.

Con su gran extensión, la nueva ciclovía de la Alameda será la más extensa de la capital. Además, se conectará con 10 ciclovías existentes y 5 proyectadas, alcanzando una red total de 44 kilómetros.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad