Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1: así funciona la red hoy
Tres estaciones dejaron de operar producto de una persona en la vía.
Este lunes, el Metro de Santiago informó que el servicio de trenes fue interrumpido en 3 estaciones de Línea 1.
En detalle, y debido a una persona en la vía, las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos no se encontraban funcionando.
De esta manera, el servicio en L1 solo estaba operativo entre estación Las Rejas y Los Dominicos.
Sin embargo, tras casi una de trabajos, el servicio en Línea 1 fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.
