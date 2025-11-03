Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1: así funciona la red hoy

Este lunes, el Metro de Santiago informó que el servicio de trenes fue interrumpido en 3 estaciones de Línea 1.

En detalle, y debido a una persona en la vía, las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos no se encontraban funcionando.

De esta manera, el servicio en L1 solo estaba operativo entre estación Las Rejas y Los Dominicos.

9:00 h. 🔴 Por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio:



❌San Pablo

❌Neptuno

❌Pajaritos



Seguiremos informando. https://t.co/DbgQcICmNT — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 3, 2025

Sin embargo, tras casi una de trabajos, el servicio en Línea 1 fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.