Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1: así funciona la red hoy

Tres estaciones dejaron de operar producto de una persona en la vía.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Este lunes, el Metro de Santiago informó que el servicio de trenes fue interrumpido en 3 estaciones de Línea 1.

En detalle, y debido a una persona en la vía, las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos no se encontraban funcionando.

De esta manera, el servicio en L1 solo estaba operativo entre estación Las Rejas y Los Dominicos.

Sin embargo, tras casi una de trabajos, el servicio en Línea 1 fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.

