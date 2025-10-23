;

“Es puro cemento”: vecinos reaccionan a los primeros avances significativos en la renovación de Nueva Alameda en Plaza Italia

El principal cuestionamiento pasa por la falta de áreas verdes.

José Campillay

“Es puro cemento”: vecinos reaccionan a los primeros avances significativos en la renovación de Nueva Alameda en Plaza Italia

El emblemático espacio urbano conocido como Plaza Italia vive una etapa clave de su renovación: casi 12 meses después de que comenzaran las obras del Proyecto Nueva Alameda–Providencia, ya pueden observarse los primeros tramos habilitados y también los primeros reparos de quienes día a día transitan por la zona.

La intervención, impulsada por el gobierno en coordinación con los municipios de Santiago y Providencia, busca convertir la rotonda tradicional en “un gran espacio público con vocación peatonal”.

Entre sus principales metas se cuentan:

  • Aumentar las áreas verdes en 8.720 m² alrededor del nudo vial.
  • Reducir la superficie destinada al tránsito vehicular en un 53 %.
  • Integrar los parques Parque Bustamante, Parque Balmaceda y Parque Forestal, mejorando la conexión peatonal y ciclista.

Revisa también:

ADN

La inversión prevista para este tramo del proyecto ha sido informada en distintas cifras. Un informe señala un monto de $22.500 millones para la zona de la plaza, mientras que otras fuentes más recientes reportan $26.000 millones para la etapa Nudo Baquedano.

El cronograma contempla que la obra concluya hacia finales de 2025, por lo que existe alta expectación para ver si es que se cumplen los plazos y ver si los resultados son aceptados por la ciudadanía.

Aunque la plaza sigue inmersa en trabajos, parte de la nueva zona peatonal adyacente al acceso de la estación de metro Baquedano ya está operativa. Esto contempla más espacio para ciclistas, peatones y transporte público.

Asimismo, la eliminación de partes de la jardinería y del muro escalonado de entrada fue destacada por residentes como una mejora en visibilidad y seguridad nocturna, siendo de las intervenciones más valoradas.

Voces del barrio

Desde un edificio frente al acceso del metro, la vecina Eleonora Moreno celebra los cambios: “Le dieron más espacio. Ahí se instalaban músicos, indigentes a dormir, en la noche el ruido era horrible” (vía The Clinic).

Creo que vamos a estar más tranquilos por ese lado (...) ahora, a pesar de que hay menos pasto, creo que va a quedar bonito y más tranquilo”, comentó.

En cambio, Luisa Granado, que trabaja en un local cercano, lamenta la pérdida de espacios verdes: “Me habría encantado que hubiesen dejado los arbolitos y más pasto. Pronto se acerca el verano y vamos a tener más calor, porque es puro cemento. Antes era más pintoresco, ahora es puro cemento“.

Estos testimonios reflejan la doble cara que propone la revolución en temas urbanos, donde una intervención que moderniza y abre espacio público también puede suscitar sensación de pérdida estética o de confort.

ADN

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad