Anuncian cortes de luz en 12 comunas de Santiago para este martes: revisa los sectores y los horarios
Las interrupciones de electricidad podrían extenderse por hasta 7 horas.
La empresa Enel Distribución informó que este martes 4 de noviembre realizará cortes programados de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana, con interrupciones que podrían extenderse por hasta siete horas.
Según detalló la compañía a través de un comunicado oficial, los trabajos buscan mejorar la infraestructura eléctrica, realizar mantenimiento preventivo y conectar nuevos clientes.
Revisa las comunas y los horarios de los cortes de luz:
- Pedro Aguirre Cerda: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 hrs.
- Lampa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Quinta Normal: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Quilicura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Puente Alto: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
