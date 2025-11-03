;

Anuncian cortes de luz en 12 comunas de Santiago para este martes: revisa los sectores y los horarios

Las interrupciones de electricidad podrían extenderse por hasta 7 horas.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / kolderal

La empresa Enel Distribución informó que este martes 4 de noviembre realizará cortes programados de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana, con interrupciones que podrían extenderse por hasta siete horas.

Según detalló la compañía a través de un comunicado oficial, los trabajos buscan mejorar la infraestructura eléctrica, realizar mantenimiento preventivo y conectar nuevos clientes.

Revisa las comunas y los horarios de los cortes de luz:

  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 hrs.
  • Lampa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Ñuñoa: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
  • La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Quinta Normal: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Quilicura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Puente Alto: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

