Anuncian cortes de luz en 12 comunas de Santiago para este martes: revisa los sectores y los horarios

La empresa Enel Distribución informó que este martes 4 de noviembre realizará cortes programados de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana, con interrupciones que podrían extenderse por hasta siete horas.

Según detalló la compañía a través de un comunicado oficial, los trabajos buscan mejorar la infraestructura eléctrica, realizar mantenimiento preventivo y conectar nuevos clientes.

Revisa las comunas y los horarios de los cortes de luz:

Pedro Aguirre Cerda: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 hrs.

Lampa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Quilicura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

