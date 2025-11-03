;

Artistas de más de 60 años ganaron importante premio en Chile: fueron reconocidas por su vigencia y trayectoria en el arte

El certamen organizado por Fundación Antenna y Bank of America recibió más de 500 postulaciones y 56 mil votos para elegir a sus ganadoras.

Se dieron a conocer los resultados de la sexta edición del Premio Artista Mujer (PAM) 2025, organizado por Fundación Antenna y Bank of America, donde cuatro artistas mayores de 60 años fueron reconocidas por su trayectoria y aporte a las artes visuales en Chile.

En la categoría del jurado, el premio principal recayó en María Beatriz Leyton, por su obra Family Life. Las menciones honrosas fueron para Susana Wald y Mónica Yaconi, mientras que el Premio del Público PAM OKWU fue otorgado a Marianela Rivera.

El certamen recibió más de 500 postulaciones y 56 mil votos del público, cifras que muestran su relevancia como espacio de reconocimiento y participación ciudadana en torno al arte contemporáneo.

Desde su creación en 2020, el PAM ha reunido más de 980 postulaciones y ha aportado al debate sobre la brecha de género y edad en el circuito artístico nacional.

Según la organización, el premio busca visibilizar a mujeres artistas mayores de 60 años, “un grupo históricamente marginado” en los espacios de exhibición y financiamiento del arte.

Además, consigan que el galardón entrega apoyo económico y difusión profesional, lo que podría dar visibilidad a las carreras de sus ganadoras a través de exposiciones, redes y residencias.

