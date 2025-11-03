Así funciona el robot que pretende descongestionar conserjerías: usa el ascensor, evita obstáculos y deja paquetes en tu puerta

La conserjería de muchos edificios vive atochada por la explosión del delivery y el auge del comercio electrónico, que en 2024 creció 8% y movió US$11.500 millones según la Cámara de Comercio de Santiago. En ese contexto aterriza en Chile FlashBot, un robot repartidor de Pudu Robotics que ya opera de la mano de Robotic Work para realizar entregas internas en condominios, hoteles y oficinas, descomprimiendo los front desk en horas peak.

Con poco más de un metro de altura, FlashBot combina diseño y desempeño: ofrece hasta 9 horas de autonomía y cuatro compartimentos modulares con ventilación continua, asegurando un traslado higiénico y ordenado de paquetes, amenities o documentación. Su propósito es liberar al personal para tareas de mayor valor y acelerar los tiempos de entrega dentro de los recintos.

El robot se mueve con navegación VSLAM+, evitando obstáculos en 3D y circulando tanto por interiores como por zonas semiabiertas (jardines, gimnasios o áreas junto a la piscina). Además, interactúa con ascensores, torniquetes y otros dispositivos sin requerir modificaciones, con compatibilidad declarada con Kone y Otis, lo que facilita su integración en edificios existentes.

Para administración y seguridad, FlashBot incorpora una plataforma de gestión remota que permite monitorear en tiempo real su ubicación, estado y rutas, con trazabilidad de cada entrega. Así, los administradores pueden coordinar ventanas de reparto y auditar movimientos, reduciendo pérdidas y errores.

“Siguiendo la tendencia de los países desarrollados, los robots arribaron a Chile para elevar la experiencia de servicio”, resume Carlos Aros, CEO de Robotic Work. “FlashBot puede hacer entregas dentro de un edificio sin que el conserje desatienda su puesto de trabajo, colaborando eficientemente para que las personas realicen tareas de mayor valor”.