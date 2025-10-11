VIDEO. “Queremos demostrar que las mujeres en la música sí venden”: Francisca Valenzuela tras éxito de Ruidosa Fest 2025
La artista chilena conversó con Radio ADN desde el festival, que este año contó con artistas como Myriam Hernández y Mon Laferte.
Con emoción y orgullo, Francisca Valenzuela celebró una nueva edición del Festival Ruidosa Chile, el proyecto que fundó para visibilizar a las mujeres, disidencias y diversidades en la industria musical.
Desde el Parque Santa Rosa de Apoquindo, la cantante conversó con ADN Radio sobre el impacto del encuentro, que este año reunió a miles de personas y marcó un nuevo hito en su historia.
“Estoy emocionada y agradecida. Todas las artistas han dado lo mejor de sí. Hay mucha buena energía y la gente ha respondido increíble”, expresó Valenzuela, quien destacó el crecimiento del evento.
Ruidosa, que ha tenido ediciones en Estados Unidos, México y Perú, nació como un espacio para denunciar las brechas de género en la música.
Según Valenzuela, el festival también funciona como una investigación. “Hemos hecho los únicos estudios de brecha de género en Latinoamérica. Solo un 20% de los artistas en parrillas de festivales son mujeres, y menos del 1% son cabezas de cartel”, explicó.
En ese sentido, la artista chilena enfatizó que este festival busca romper con prejuicios todavía presentes en la industria.
“Cuántas veces me han dicho: ‘ya tenemos una mujer’, o ‘no hay mujeres que hagan rock o urbano’. Este festival demuestra que sí existen, que convocan, que venden en el buen sentido”, afirmó.
Este año, Myriam Hernández y Mon Laferte encabezaron el cartel del festival, algo que Valenzuela calificó como un logro enorme.
Finalmente, y con una sonrisa, adelantó que, a partir de ahora, se enfocará en su familia y en nuevos proyectos: “Después de esto viene el cumpleaños de mi hija y la gira de verano. Probablemente, el próximo año llegue material nuevo”.
