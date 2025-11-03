“Nos sentimos solos y sin información clara”: el angustiante momento que atraviesa la familia de Enzo Castillo

Han pasado ya más de cuatro meses desde que Enzo Álvarez Castillo, un joven de 30 años con discapacidad cognitiva del 35% y diagnóstico de epilepsia, desapareció sin dejar rastro en la comuna de Coquimbo. Su familia acusa lentitud y falta de apoyo por parte de las autoridades, mientras la angustia crece cada día que pasa sin noticias de su paradero.

El 9 de julio marcó el inicio de una pesadilla que no da tregua. Ese día, Enzo salió desde la casa de su padre en el sector de Majada Blanca, en Pan de Azúcar, rumbo al hogar que compartía con su madre, Silvia Castillo, en el Portal San Ramón. Sin embargo, nunca llegó.

Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarlo, recorriendo cerros, calles y zonas rurales, difundiendo su imagen y pidiendo ayuda a la comunidad.

“Ya se van a cumplir 120 días y estamos consternados, con una pena muy grande. Han pasado meses y aún no tenemos una pista que nos lleve a encontrar a Enzo. Mi hijo es una persona que nos necesita, y nosotros también a él. Lo echamos mucho de menos y hay un vacío enorme en la familia”, relata Silvia.

Según cuenta la madre, Enzo no tenía teléfono celular al momento de desaparecer, ya que lo había extraviado días antes. Eso dificultó su localización y aumentó la preocupación de su entorno. La rutina del joven era estable: visitaba a su padre con frecuencia y luego regresaba a su casa, hasta que ese miércoles su rastro se perdió por completo.

“Nos dejaron a la deriva”

La denuncia por presunta desgracia fue presentada el 12 de julio ante Carabineros, y la semana siguiente la Fiscalía Local de Coquimbo ordenó una búsqueda nacional, instruyendo a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar diligencias. Sin embargo, la familia considera que la respuesta institucional ha sido insuficiente.

“Hubo demora en la investigación por parte de la fiscalía, nos dejaron a la deriva y hoy estamos desesperados”, asegura Silvia Castillo.

La preocupación es aún mayor por el delicado estado de salud de Enzo. Desde hace más de 100 días no recibe su medicación para controlar la epilepsia, tratamiento que debía seguir de forma diaria: “Eso es lo que más me angustia. Él nunca ha dejado su tratamiento”

“Si le ha dado una crisis, pudo haber convulsionado y estar desorientado. Me duele pensar que pueda estar solo y nadie lo haya ayudado”, expresa Castillo.

Movilizaciones y llamado al Gobierno

A lo largo de estos meses, familiares y vecinos han organizado marchas y concentraciones en distintos puntos de Coquimbo para exigir respuestas. También han entregado cartas a la Gobernación Regional y a la Delegación Presidencial, solicitando que el caso tenga la visibilidad que merece.

“Nos sentimos solos y sin información clara. Esperamos que el caso de Enzo se visibilice a nivel nacional”, expresa Silvia, quien pide que se refuercen los mecanismos de búsqueda para personas desaparecidas en el país.

“Como país y como gobierno es muy grave que existan tantas personas desaparecidas y no se logre tener un sistema eficaz de búsqueda. No puede ser que una familia quede completamente a la deriva, sin acompañamiento legal ni orientación. Esto que estamos viviendo no tiene sentido”, agrega con firmeza.

La esperanza sigue viva

Desde la Fiscalía confirmaron que la investigación continúa vigente y que se mantienen diligencias en curso, aunque no se entregaron detalles por razones de reserva.

Mientras tanto, la familia se aferra a la esperanza de encontrarlo con vida. Cada mañana, Silvia se pregunta dónde estará su hijo y si alguien lo habrá visto. “Lo único que queremos es volver a abrazarlo. No vamos a descansar hasta saber qué pasó con Enzo”, concluye.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos +56 9 3411 4065 o +56 9 5699 8295.