Pellegrini vuelve a sonreír: el Real Betis golea para retornar a las victorias en La Liga Española / Europa Press Sports

Este domingo, por la fecha 11 de La Liga Española, el Real Betis volvió a las victorias en el torneo local.

El cuadro de Manuel Pellegrini llegaba a La Cartuja con la necesidad de volver a ganar luego de dos fechas sin victorias.

Sin embargo, apenas pasaron 10 minutos del choque ante Mallorca cuando Antony tranquilizó a los sevillanos para abrir la cuenta con un remate rasante.

¡GOLAAAAAZO DE REAL BETIS!



Antony remató desde afuera del área y anotó el 1-0 ante Mallorca.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/stHZ8erQDC — DSPORTS (@DSports) November 2, 2025

A los 34 minutos, el ex Manchester United se despachó con otro gran disparo desde fuera del área para el 2-0.

¡ANTONY ES IMPARABLE, OTRO GOLAZO!



El delantero brasileño marcó el 2-0 ante Mallorca con un derechazo letal.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/TrusTbRzG6 — DSPORTS (@DSports) November 2, 2025

Tres minutos más tarde, Antony se consolidó como la figura de la tarde al asistir a Ezzalzouli Abde, sellando la goleada del Real Betis.

¡EN UNA RÁFAGA, GOLEA REAL BETIS!



Abde apareció solo en el punto penal y anotó el 3-0 ante Mallorca en 35´.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/A9Lsle3Z1n — DSPORTS (@DSports) November 2, 2025

Mallorca no tuvo mayor reacción durante el complemento, donde finalmente el elenco de Manuel Pellegrini volvió a festejar, llegando a las 19 unidades que lo dejan en el quinto lugar de la tabla.