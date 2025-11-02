VIDEOS. Pellegrini vuelve a sonreír: el Real Betis golea para retornar a las victorias en La Liga Española
El elenco del “Ingeniero” cerró en un tiempo el encuentro con el Mallorca.
Este domingo, por la fecha 11 de La Liga Española, el Real Betis volvió a las victorias en el torneo local.
El cuadro de Manuel Pellegrini llegaba a La Cartuja con la necesidad de volver a ganar luego de dos fechas sin victorias.
Sin embargo, apenas pasaron 10 minutos del choque ante Mallorca cuando Antony tranquilizó a los sevillanos para abrir la cuenta con un remate rasante.
A los 34 minutos, el ex Manchester United se despachó con otro gran disparo desde fuera del área para el 2-0.
Tres minutos más tarde, Antony se consolidó como la figura de la tarde al asistir a Ezzalzouli Abde, sellando la goleada del Real Betis.
Mallorca no tuvo mayor reacción durante el complemento, donde finalmente el elenco de Manuel Pellegrini volvió a festejar, llegando a las 19 unidades que lo dejan en el quinto lugar de la tabla.
