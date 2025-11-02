;

VIDEOS. Pellegrini vuelve a sonreír: el Real Betis golea para retornar a las victorias en La Liga Española

El elenco del “Ingeniero” cerró en un tiempo el encuentro con el Mallorca.

Carlos Madariaga

Pellegrini vuelve a sonreír: el Real Betis golea para retornar a las victorias en La Liga Española / Europa Press Sports

Este domingo, por la fecha 11 de La Liga Española, el Real Betis volvió a las victorias en el torneo local.

El cuadro de Manuel Pellegrini llegaba a La Cartuja con la necesidad de volver a ganar luego de dos fechas sin victorias.

Sin embargo, apenas pasaron 10 minutos del choque ante Mallorca cuando Antony tranquilizó a los sevillanos para abrir la cuenta con un remate rasante.

A los 34 minutos, el ex Manchester United se despachó con otro gran disparo desde fuera del área para el 2-0.

Tres minutos más tarde, Antony se consolidó como la figura de la tarde al asistir a Ezzalzouli Abde, sellando la goleada del Real Betis.

Mallorca no tuvo mayor reacción durante el complemento, donde finalmente el elenco de Manuel Pellegrini volvió a festejar, llegando a las 19 unidades que lo dejan en el quinto lugar de la tabla.

