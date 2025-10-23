Este jueves, el Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo festejar en el inicio de la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League 2025-26 y rescató un discreto empate sin goles en su visita al Genk de Bélgica.

El equipo del “Ingeniero” tuvo las llegadas más claras del partido, aunque solo registró tres remates al arco del belga Hendrik Van Crombrugge y careció de la precisión necesaria para transformar su dominio en el marcador.

Por su parte, Genk tuvo un solo disparo a la portería de Álvaro Valles. A los 48′, después de un tiro libre, un largo remate del lateral belga Ken Nkuba rozó en un zaguero verdiblanco y exigió al golero español, en una de las pocas acciones de peligro que debió resolver.

Por ahora, luego de jugados tres partidos, Real Betis se encuentra en la 12° ubicación de la tabla con 5 puntos, aun lejos de los líderes Sporting Braga y Olympique de Lyon que tienen 9 unidades a la espera del resto de los duelos de la jornada.

Justamente, el próximo partido del elenco que dirige Pellegrini será contra el Lyon, elenco que ganó todos sus encuentros hasta ahora en la Europa League. Dicho encuentro está programado para el jueves 6 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio La Cartuja.