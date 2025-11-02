;

“El título se lo dedico a mi papá que está pasando un momento muy difícil... Le prometí que le iba a llevar la copa”

“Hicimos un esfuerzo tremendo, subir a Primera es una locura”, declaró el capitán de la Universidad de Concepción, Osvaldo González, tras coronarse campeón de la Primera B.

Universidad de Concepción está de vuelta en el fútbol grande. Este domingo, el “Campanil” gritó campeón de la Primera B tras vencer por 3-0 a Deportes Copiapó y logró el anhelado ascenso a la Primera División luego de cinco años de ausencia.

Uno de los pilares de la campaña del equipo penquista fue su capitán, Osvaldo González, quien habló con TNT Sports tras la obtención del título y tuvo una especial dedicatoria para su padre.

“Objetivo cumplido, luchamos mucho por esto... Muy contento por el grupo, hicimos un esfuerzo tremendo. Subir a Primera es una locura”, comenzó declarando.

En esa línea, ‘Rocky’ reveló un inusual problema que tuvo en la previa del partido. “Justo me pasó algo raro, me perdí el vuelo ayer y llegué hoy en la mañana. Tuve un problema con mi pasaporte. Gracias a Dios estoy acá”, explicó.

Luego, se mostró visiblemente emocionado y agregó: “El título se lo quiero dedicar a mi papá que está pasando un momento muy difícil. La semana pasada tuvo un accidente y le prometí que le iba a llevar la copa. Se lo dedico a él”.

Por último, González abordó su futuro en Universidad de Concepción, ya que termina contrato a fin de año. “Vamos a ver si me quieren para el próximo año, hay que hablar, ojalá pueda estar en Primera con este equipo. Me encantaría poder jugar un año más”, sentenció.

