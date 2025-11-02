;

VIDEO. No pudieron completar la vuelta olímpica: hinchas de Coquimbo Unido invaden la cancha para festejar el histórico título

Cerca de 300 fanáticos interrumpieron el recorrido del plantel “pirata” en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Carlos Madariaga

CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

La euforia se desató en el Francisco Sánchez Rumoroso luego que Coquimbo Unido concretó la victoria ante Unión La Calera para coronarse con el título del Campeonato Nacional 2025.

Todo se había desarrollado con normalidad tras el pitazo final, con el ceremonial en orden para la entrega de la copa.

Sin embargo, una vez que comenzó la vuelta olímpica, la seguridad dispuesta en el recinto deportivo no pudo continuar conteniendo a los fanáticos.

Cerca de 300 fanáticos lograron ingresar a la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso, algunos con la cara tapada para no ser identificados. Uno, incluso, prendió un fuego artificial en pleno césped.

Todo mientras otros rompieron parte de la reja que separaba la cancha de la tribuna, provocando que los guardias sufrieran daños y otras personas cayendo.

En medio de estos líos, el plantel de Coquimbo Unido no pudo completar la vuelta olímpica al recinto deportivo, empañando en parte una histórica jornada para los “piratas”.

