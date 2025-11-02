El delantero chileno, Jordhy Thompson, convirtió un golazo este domingo en la victoria del Orenburg por 3-1 sobre el PFC Sochi de Ignacio Saavedra en el marco la fecha 14 de la Liga Premier de Rusia.

La apertura del marcador llegó a los 9 minutos del primer tiempo tras el gol del turco Emircan Gurluk, con asistencia del formado en Colo Colo.

Más tarde, Mikhail Ignatov en propia puerta (37′) aumentó la ventaja para el Orenburg, mientras que Francois Kamano (40′) descontó para la visita.

Ya en el complemento, Thompson se encargó de cerrar la victoria con un zurdazo desde fuera del área que terminó en el ángulo del portero rival (62′). Con esto, el atacante de 21 años llegó a su quinto tanto de la temporada.

Tras su anotación, el exjugador del “Cacique” salió reemplazado a los 85′ bajo una ovación de sus hinchas. En tanto, Ignacio Saavedra se mantuvo en cancha durante los 90 minutos.

Gracias a esta victoria, Orenburg escaló el 14° puesto de la tabla con 11 puntos, alejándose de los puestos de descenso y sacándole tres unidades de diferencia a Sochi, que quedó penúltimo con 8.

Revisa el golazo de Jordhy Thompson