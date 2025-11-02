A un paso de la corona: los resultados que necesita Coquimbo Unido para ser campeón este domingo

Coquimbo Unido está a un paso de consagrarse campeón del fútbol chileno por primera vez en sus 67 años de historia. Este domingo, los “Piratas” reciben a Unión La Calera y podrían levantar de una vez por todas el título del Campeonato Nacional 2025.

El equipo de Esteban González depende de sí mismo para conquistar una inédita estrella ante su gente. Hoy, los “Aurinegros” marchan como líderes indiscutidos del torneo con 62 puntos, escoltados por Universidad Católica, que suma 48 unidades.

Justamente, la UC —único equipo que aún puede alcanzarlos matemáticamente— enfrentará en simultáneo durante esta misma jornada a O’Higgins de Rancagua en el Claro Arena.

Por eso, dependiendo de los resultados que se den en ambos duelos, podría definirse si Coquimbo se consagra hoy o no como el nuevo monarca de la Primera División.

¿Con qué resultados Coquimbo será campeón este domingo?

Si vence a La Calera , Coquimbo será campeón del fútbol chileno sin importar lo que ocurra con Católica.

, Coquimbo será campeón del fútbol chileno sin importar lo que ocurra con Católica. Si empata o pierda con La Calera , necesitará que la UC pierda o empate con O’Higgins para poder levantar la corona.

, necesitará que la UC pierda o empate con O’Higgins para poder levantar la corona. Si pierde y la UC gana, Coquimbo deberá definir el título el próximo fin de semana frente a Palestino, en La Cisterna.

Cabe recordar que Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera este domingo 2 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En paralelo, Universidad Católica recibirá a O’Higgins en el Claro Arena.