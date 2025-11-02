Felipe Loyola volvió a ser figura este sábado en Independiente, al aportar una asistencia y un gol en la victoria por 3-0 sobre Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

La apertura del marcador llegó a los 25 minutos del primer tiempo por medio de Matías Abaldo. Luego, el exvolante de Huachipato asistió a Gabriel Ávalos (30′) para aumentar la ventaja del equipo de Gustavo Quinteros.

LLEGÓ EL SEGUNDO DEL ROJO: Ávalos convirtió el 2-0 de Independiente vs. Atlético Tucumán en el #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Finalmente, el propio Loyola fue quien sentenció la victoria tras conectar con éxito un centro de Santiago Montiel y anotar de cabeza (55′). Esta es la segunda anotación consecutiva del seleccionado nacional, quien venía de marcar contra Platense.

YA ES GOLEADA DEL ROJO: Loyola ganó de cabeza y puso el 3-0 de Independiente contra Atlético Tucumán.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025

Además de ‘Pipe’, Lautaro Millán y Luciano Cabral también vieron acción en el triunfo del elenco de Avellaneda, este último ingresando desde la banca. En el epílogo, Ávalos perdió un penal, mientras que Atlético Tucumán acabó con 9 jugadores.

La reacción de Felipe Loyola

“Estoy contento de volver a ganar en nuestro estadio, sabemos que si se hubieran conseguido algunos puntos que se nos escaparon estaríamos mejor posicionados, pero ya dimos vuelta la página, estamos con otra mentalidad y vamos a pelear hasta el final“, declaró el volante tras el partido.

“Mientras haya posibilidad, nosotros vamos a darlo todo. Vamos a pelear los últimos dos partidos que quedan para conseguir los seis puntos y después veremos qué pasa, pero mientras haya alguna posibilidad, la vamos a pelear y luchar hasta el final”, agregó.

Finalmente, el chileno se desahogó y declaró: “En lo personal, venía de varios problemas físicos y me estoy volviendo a encontrar conmigo. Me siento bien y eso me pone muy contento, volverme a sentir cómodo en mi rendimiento adentro de la cancha. Y qué mejor que también se vea reflejado en los resultados del equipo".

Con este resultado, Independiente se ubicó en la 13ª posición del grupo B del torneo argentino con 12 puntos, a cinco de Talleres, el último clasificado a los playoffs. El líder de la zona es Rosario Central, con 30 unidades.