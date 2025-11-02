;

VIDEOS. Gol, asistencia y potente mensaje: Felipe Loyola vuelve a ser figura en triunfo de Independiente

El seleccionado chileno fue clave en la victoria sobre Atlético Tucumán, que le permite al equipo de Gustavo Quinteros seguir soñando con copas internacionales en 2026.

Bastián Lizama

Instagram @pipe.loyola

Instagram @pipe.loyola

Felipe Loyola volvió a ser figura este sábado en Independiente, al aportar una asistencia y un gol en la victoria por 3-0 sobre Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

La apertura del marcador llegó a los 25 minutos del primer tiempo por medio de Matías Abaldo. Luego, el exvolante de Huachipato asistió a Gabriel Ávalos (30′) para aumentar la ventaja del equipo de Gustavo Quinteros.

Revisa también:

ADN

Finalmente, el propio Loyola fue quien sentenció la victoria tras conectar con éxito un centro de Santiago Montiel y anotar de cabeza (55′). Esta es la segunda anotación consecutiva del seleccionado nacional, quien venía de marcar contra Platense.

Además de ‘Pipe’, Lautaro Millán y Luciano Cabral también vieron acción en el triunfo del elenco de Avellaneda, este último ingresando desde la banca. En el epílogo, Ávalos perdió un penal, mientras que Atlético Tucumán acabó con 9 jugadores.

La reacción de Felipe Loyola

“Estoy contento de volver a ganar en nuestro estadio, sabemos que si se hubieran conseguido algunos puntos que se nos escaparon estaríamos mejor posicionados, pero ya dimos vuelta la página, estamos con otra mentalidad y vamos a pelear hasta el final“, declaró el volante tras el partido.

“Mientras haya posibilidad, nosotros vamos a darlo todo. Vamos a pelear los últimos dos partidos que quedan para conseguir los seis puntos y después veremos qué pasa, pero mientras haya alguna posibilidad, la vamos a pelear y luchar hasta el final”, agregó.

Finalmente, el chileno se desahogó y declaró: “En lo personal, venía de varios problemas físicos y me estoy volviendo a encontrar conmigo. Me siento bien y eso me pone muy contento, volverme a sentir cómodo en mi rendimiento adentro de la cancha. Y qué mejor que también se vea reflejado en los resultados del equipo".

Con este resultado, Independiente se ubicó en la 13ª posición del grupo B del torneo argentino con 12 puntos, a cinco de Talleres, el último clasificado a los playoffs. El líder de la zona es Rosario Central, con 30 unidades.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad