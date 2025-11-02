PDI entrega detalles del crimen en Coquimbo: hermano de la víctima confesó ser autor del asesinato

Santiago

La Policía de Investigaciones entregó nuevos antecedentes sobre el crimen que conmocionó a Coquimbo, luego del hallazgo del cuerpo descuartizado de un adulto mayor al interior de una vivienda del pasaje Libertad.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, confirmó que el autor del hecho fue el propio hermano de la víctima, quien confesó haber cometido el asesinato tras una riña.

Revisa también Macabro hallazgo en Coquimbo: Adulto mayor fue encontrado descuartizado al interior de una vivienda

“Se establece que corresponde a un homicidio con descuartizamiento de un hombre adulto mayor tras una riña con su hermano, ambos de nacionalidad chilena”, detalló el subprefecto, explicando que el agresor, de 82 años, asfixió a su hermano de 75 antes de cercenar su cuerpo.

De acuerdo con la PDI, la investigación permitió reunir pruebas que acreditan la participación del detenido, quien reconoció los hechos ante el fiscal en dependencias policiales.

Los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización.