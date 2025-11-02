;

PDI entrega detalles del crimen en Coquimbo: hermano de la víctima confesó ser autor del asesinato

El subprefecto José Cáceres informó que el crimen ocurrió tras una riña entre dos hermanos de 75 y 82 años. El autor confesó haber asfixiado y luego desmembrado a la víctima.

Verónica Villalobos

PDI entrega detalles del crimen en Coquimbo: hermano de la víctima confesó ser autor del asesinato

Santiago

La Policía de Investigaciones entregó nuevos antecedentes sobre el crimen que conmocionó a Coquimbo, luego del hallazgo del cuerpo descuartizado de un adulto mayor al interior de una vivienda del pasaje Libertad.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, confirmó que el autor del hecho fue el propio hermano de la víctima, quien confesó haber cometido el asesinato tras una riña.

Revisa también

ADN

“Se establece que corresponde a un homicidio con descuartizamiento de un hombre adulto mayor tras una riña con su hermano, ambos de nacionalidad chilena”, detalló el subprefecto, explicando que el agresor, de 82 años, asfixió a su hermano de 75 antes de cercenar su cuerpo.

De acuerdo con la PDI, la investigación permitió reunir pruebas que acreditan la participación del detenido, quien reconoció los hechos ante el fiscal en dependencias policiales.

Los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad