Triple homicidio frustrado en San Bernardo: ciudadanos extranjeros son baleados al interior de auto

Durante la madrugada de este domingo, un triple homicidio frustrado se registró en la comuna de San Bernardo, donde cuatro persona, un chileno y tres ciudadanos extranjeros, fueron atacados a balazos al interior de un vehículo.

El hecho ocurrió cuando dos de los ocupantes del automóvil descendieron de este en el sector de calle Balmaceda, frente al cementerio Parque Sacramental San Joaquín, y comenzaron un intercambio de palabras con otras dos personas.

Por motivos que se investiga, estos dos últimos abrieron fuego en contra de las víctimas, donde una fue baleada en el tórax y se encuentra en riesgo vital, mientras que otra recibió un proyectil en uno de sus pies.

El chileno fue el único que no resultó herido, siendo este quien trasladó al resto hasta el Hospital El Pino.

Más antecedentes los entregó la fiscal Yasne Pastén Aguilera. “Por algún motivo, dos de las personas que viajaban atrás de este vehículo bajan de él y mantienen un intercambio de palabras con otros dos que estaban abajo y en ese momento se producen los disparos”, señaló.

“Hay una que está en riesgo vital en estos momentos, sedada. Otro que recibió un disparo en el pie ya fue dado de alta, y una tercera víctima que también en un principio estuvo en riesgo vital, pero que salió de ese riesgo”, agregó.

Actualmente, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI junto al equipo ECOH del Ministerio Público se encuentran investigando este triple homicidio frustrado en San Bernardo.