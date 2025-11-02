;

Hombre es hallado muerto en el patio de su casa en Quilicura: estaba amarrado de pies y manos

Un familiar de la víctima encontró el cuerpo.

Juan Castillo

Francisco Gutiérrez

Hombre es hallado muerto en el patio de su casa en Quilicura: estaba amarrado de pies y manos

Hombre es hallado muerto en el patio de su casa en Quilicura: estaba amarrado de pies y manos

01:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un terrible hallazgo se realizó en la comuna de Quilicura, luego de que un hombre fuera encontrado muerto en el patio de su casa, el cual estaba amarrado de pies y manos.

Fue un familiar de la víctima, de 62 años, quien alertó de esta situación a personal de Carabineros, luego de ingresar al domicilio y encontrar el cuerpo.

Revisa también:

ADN

Desde la policía uniformada detallaron que el hecho está siendo investigado como un presunto robo con homicidio, puesto que el crimen estaría relacionado con el robo del vehículo de la víctima.

Así lo explicó el capitán Mario Astroza, oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte. “La información que llegó al nivel 133 es de un familiar que hace ingreso al domicilio y encuentra a la víctima”, señaló.

(La víctima) Figura con un vehículo que, según los familiares, debería encontrarse en el sitio suceso. Este vehículo fue encargado por personal de Carabineros y fue encontrado en el sector de Isla de Maipo“, complementó.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad