Hombre es hallado muerto en el patio de su casa en Quilicura: estaba amarrado de pies y manos

Un terrible hallazgo se realizó en la comuna de Quilicura, luego de que un hombre fuera encontrado muerto en el patio de su casa, el cual estaba amarrado de pies y manos.

Fue un familiar de la víctima, de 62 años, quien alertó de esta situación a personal de Carabineros, luego de ingresar al domicilio y encontrar el cuerpo.

Desde la policía uniformada detallaron que el hecho está siendo investigado como un presunto robo con homicidio, puesto que el crimen estaría relacionado con el robo del vehículo de la víctima.

Así lo explicó el capitán Mario Astroza, oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte. “La información que llegó al nivel 133 es de un familiar que hace ingreso al domicilio y encuentra a la víctima”, señaló.

“(La víctima) Figura con un vehículo que, según los familiares, debería encontrarse en el sitio suceso. Este vehículo fue encargado por personal de Carabineros y fue encontrado en el sector de Isla de Maipo“, complementó.