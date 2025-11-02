Deportes Copiapó y Universidad de Concepción jugaron una “final” por el ascenso directo a Primera División este sábado. El Campanil ganó el duelo por 3-0 y se coronó campeón de la Primera B, asegurándose un lugar en la máxima categoría del fútbol chileno.

El partido terminó con graves incidentes en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Un jugador del cuadro copiapino agredió a un miembro del cuerpo médico de la UdeC. Además, algunos hinchas del equipo norteño invadieron la cancha, mientras otros fanáticos arrojaron cosas al campo de juego.

Tras el encuentro, el DT de Deportes Copiapó, Hernán Caputto, tuvo un gran gesto con el plantel de Universidad de Concepción. En un pasillo interior del estadio, el entrenador se acercó a sus rivales para felicitarlos y ofrecer disculpas por los incidentes.

“Muchachos los felicito. Disculpen por todo. Disfruten y se lo tienen muy merecido”, señaló el técnico de los albirrojos después de perder la definición por el ascenso directo.

Y antes de irse, Caputto le dio un cariñoso abrazo al DT de los penquistas, Cristian Muñoz, momento que fue captado por Sabes Deportes.

Revisa el video