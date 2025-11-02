Diego “Mono” Sánchez: de dar la “vuelta larga” a entrar a la historia de Coquimbo Unido / Daniel Pino/UnoNoticias

Coquimbo Unido escribió la página más gloriosa de su historia al coronarse campeón del fútbol chileno por primera vez. En esta tremenda campaña de los “Piratas” hay figuras sobresalientes, y una de ellas es Diego “Mono” Sánchez, pieza clave para la obtención del título.

La vuelta larga del “Mono” antes de entrar a la historia en Coquimbo

La carrera de Diego Sánchez comenzó en Palestino, club en el cual se formó y debutó profesionalmente en 2007. Luego, el arquero nacional pasó tres años en la Tercera División, donde vistió los colores de Unión Temuco (2008), Deportes Temuco (2009) y Barnechea (2010).

En 2011, el “Mono” volvió a Primera División tras ser fichado por Unión San Felipe. Sin embargo, con el cuadro albirrojo sufrió el descenso a la Primera B en 2012. Al año siguiente, el portero fue contratado por Unión Española, equipo con el que se coronó campeón del Torneo Nacional en 2013.

Luego de 9 temporadas con los “hispanos”, el guardameta partió a Deportes Antofagasta en 2022, y un año después, arribó a Coquimbo Unido, donde logró inscribir su nombre en la historia del club.

Los números de Diego Sánchez este 2025

Diego Sánchez registra 25 partidos disputados hasta la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. Le han hecho 12 goles y ha dejado su arco en cero en 15 encuentros, siendo el arquero menos batido del torneo local.

“Si hay algo que rescato de mí, es que soy perseverante”

En una entrevista con TNT Sports, el golero de Coquimbo Unido aseguró que su carrera está marcada por la perseverancia que ha tenido a lo largo de los años. “Si hay algo que rescato de mí, es que soy perseverante. Agradezco haber jugado en Tercera División, agradezco el olor a la ropa húmeda, al frío y a las lluvias en Temuco, a comer mal en las pensiones, donde pasé hambre. En los momentos malos, me acuerdo de años anteriores y me digo: ‘Mono, esto no es nada comparado a lo que ya hemos pasado’”, señaló Sánchez.