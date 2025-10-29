No vendrán cantando: en Coquimbo Unido se oponen a que Los Vikings 5 estén en los festejos de su inminente campeonato

Coquimbo Unido se prepara para una verdadera fiesta este domingo 2 de noviembre, donde podría consagrarse campeón del torneo nacional por primera vez en su historia, en el duelo frente a Unión La Calera.

Tanto desde el club como desde la municipalidad de la comuna están organizando una celebración a la altura de lo conseguido, donde todos esperaban ver a Los Vikings 5, la icónica banda de la región y reconocida a nivel nacional. Sin embargo, todo indica que esto no ocurrirá.

Según información de ADN Deportes, desde la dirigencia de los “piratas” no quieren contar con la agrupación de cumbia en los festejos. Esto se debería a que los músicos se manifestaron públicamente en contra de la salida de Fernando Díaz y del actual cuerpo técnico encabezado por Esteban González.

“No tenemos técnico. Eso urge. Coquimbo se merece un DT de la categoría del ‘Nano’ Díaz”, escribieron Los Vikings 5 en los comentarios de una publicación en Instagram el año pasado. Incluso realizaron un posteo en su cuenta oficial con el escudo del “Barbón”, acompañado del mensaje: “Todos sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Aquellos que le sacaron el oro al equipo y le trajeron lata”.

Además, en el juicio donde Fernando Díaz demandó a la dirigencia aurinegra por despido injustificado, Pedro Barraza, vocalista de la banda, fue testigo en favor del entrenador.

“Como Coquimbo, no hemos visto ningún grupo de música específico, pero sí tenemos clara una banda que no queremos que nos apoye”, señaló Pablo Morales, gerente deportivo de Coquimbo Unido.

“Nosotros creemos que deben acompañarnos en este momento tan importante aquellos que siempre han estado en este barco, aquellos que creyeron en este proyecto”, sentenció el directivo.

Las malas relaciones entre el club y Los Vikings 5 seguramente impedirán ver la tradicional imagen de la banda interpretando “De Coquimbo soy y vengo cantando” mientras el plantel “pirata” levanta su primera estrella ante su gente.

