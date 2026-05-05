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VIDEO. Donald Trump protagonizó un incómodo momento con una niña en la Casa Blanca

El mandatario de Estados Unidos se reunió con un grupo de estudiantes en el Despacho Oval.

Nicolás Lara Córdova

Donald Trump protagonizó un incómodo momento con una niña en la Casa Blanca

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió la visita de un grupo de niños en su despacho en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Mientras conversaba con ellos, les preguntó a cada uno qué deporte o actividad practicaban, momento en que una niña comenzó a contarle sus planes para el verano.

La menor le comentó que actualmente juega voleibol, pero que tal vez practique fútbol durante las vacaciones. En ese instante, el presidente la miró fijamente.

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“Bueno, ¿eres lo suficientemente alta para golpear la pelota? ¿Puedes saltar alto?”, le preguntó Trump a la niña, quien respondió de manera negativa a ambas preguntas.

Entonces, creo que el fútbol será la mejor opción. Solo mírenla. Creo que será mejor para ella que se dedique a eso. Buena suerte, ¿ok?”, remató el mandatario, ante las risas de los asistentes y la mirada incómoda de la pequeña.

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