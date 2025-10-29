Hace algunas semanas, el tenis chileno celebró el ingreso de un nuevo talento al ranking ATP. Se trata de Benjamín Pérez, un joven de solo 16 años que ya figura entre los grandes profesionales del circuito mundial.

El nacional se sitúa actualmente en el casillero 1660°, gracias a los dos puntos que obtuvo tras alcanzar los cuartos de final del M15 de Santiago. Ahora, se alista para uno de sus grandes desafíos del año: las finales de la Copa Davis Junior.

El certamen juvenil se disputará entre el 3 y el 9 de noviembre en el Estadio Nacional. Desde ese mismo recinto, ADN Deportes conversó con Pérez, quien abordó sus expectativas para el torneo y abordó su ingreso al ranking ATP.

“El entrar al ranking ATP lo tomó con mucha humildad, mucha tranquilidad de decir que el camino va bien. No es el fin, obviamente, y queda mucho por delante. Estoy tranquilo, siempre trabajando duro, levantándose temprano, así que muy bien por ese lado", comenzó declarando.

Respecto a su participación en la Copa Davis Junior, el tenista nacional reconoció que “llego con mucho ritmo, un gran tenis, así que tranquilo de dar mi cien por ciento en la pista, que es lo importante, y ojalá que se nos dé el resultado".

Benjamín Pérez y sus expectativas para la Copa Davis Junior

En esa línea, el joven de 16 años señaló que “manejamos bien las expectativas, somos locales y va a ser una motivación poder jugar con nuestro público a favor. Tratamos no de pensar tanto en eso, sino en dar el cien por ciento. Sé que si eso se concreta, podemos llegar muy lejos".

Además, se refirió a su experiencia siendo sparring del equipo adulto de Copa Davis junto a Nicolás Massú, Cristian Garin y Tomás Barrios. “Todos fueron muy buenas personas conmigo. Desde el primer día me integraron muy bien en el equipo y me dieron muy buenos consejos, que siempre esté rodeado de mi familia, de mi equipo y trabajar duro".

Por último, Pérez adelantó sus desafíos para el próximo año y recalcó la importancia de su familia en su promisoria carrera. “Vamos a ver qué pasa, tenemos que hacer pretemporada y el entrar al ranking ATP la verdad es que suma mucho, pero siempre nuestro foco ha sido ser top 10 junior. Ese el foco de este y del próximo año", aclaró.

“La familia es lo más importante para mí, sin ellos no estaría aquí. Su apoyo, sobre todos los momentos malos, es incondicional para mí, así que muy contento por la familia que me tocó y agradecido", sentenció.