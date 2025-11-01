Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 1 de noviembre, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, sábado 1 de noviembre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla tres partidos.

Uno de estos encuentros dará continuidad la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025 y otros dos harán lo propio con la jornada 30 y final de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 1 de noviembre arrancará a las 16:00 horas, en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde Deportes Copiapó jugará ante Universidad de Concepción, donde quien gane será el campeón de la categoría. El encuentro tendrá el arbitraje de Juan Lara y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports.

Luego, desde las 19:00 horas, Santiago Wanderers volverá al Elías Figueroa de Valparaíso para enfrentar a Magallanes. Mathias Riquelme será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

La Primera División tendrá un único duelo a las 18:00 horas, donde Ñublense recibirá a Colo Colo en el Nelson Oyarzún de Chillán, con arbitraje de Mario Salvo y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.