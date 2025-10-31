Cobresal dio un gran golpe este viernes al imponerse sobre Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida.

Todo considerando que, con estos tres puntos, los de El Salvador se instalaron terceros, zona que los deja con opciones de jugar la Copa Libertadores en 2026.

“Importantísimo triunfo. Era lo que pretendíamos, afianzándonos en lugares de copa, dejar tarea para los equipos que nos siguen y que juegan el resto del fin de semana. Hicimos un buen juego. Buscamos siempre la posibilidad de ganar, en función de nuestras características, y respetando el buen equipo que es Audax. Es un premio al esfuerzo y buen juego de nuestro equipo”, resaltó en la zona sur de Santiago el DT de Cobresal, Gustavo Huerta.

Al respecto, destacó que han dado pelea pese a no contar con todas las variantes que él desea. “Hemos estado expuestos a lesiones, acumulación de amarillas. Todo eso repercute en algún minuto en un plantel corto como el que tenemos. Cuando estamos completos, somos un equipo fuerte contra cualquier rival. Nos quedan dos partidos en casa. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hemos tenido una extraordinaria respuesta de los jugadores”, recalcó.

A cuatro fechas del final, en Cobresal están más que ilusionados con volver a jugar el torneo continental, como ocurrió por última vez en 2024.

“Estamos optimistas, el parámetro que nos da este partido es importante, Audax ha sido fuerte todo el año y logramos ganarles en su casa. Llegar a estos puestos nos ilusiona para terminar bien el campeonato”, cerró Gustavo Huerta.