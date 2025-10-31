“Es una derrota que cala hondo”: la decepción en Deportes Iquique tras caer ante La Serena y el especial momento con los hinchas / Cristian Vivero Boornes

En Deportes Iquique el pesimismo cunde por estas horas luego de perder en casa una verdadera final por la permanencia ante Deportes La Serena, manteniéndose últimos a falta de cuatro fechas para el final del Campeonato Nacional 2025.

“En el fútbol se evalúa por resultados, pero también evalúa por forma. No estoy satisfecho por la forma, nos adherimos a la autocrítica. Esto no es responsabilizar a nadie. Tenemos la culpa al planificar el partido. No me escondo frente a eso. Haremos la crítica puertas adentro”, dijo en conferencia de prensa el DT nortino Rodrigo Guerrero.

“Estratégicamente, creo que el partido fue como lo pensamos. Sabíamos que íbamos a tener más el balón, teníamos que profundizar más. Hubo situaciones puntuales donde no estuvimos finos o agresivos para evitar el remate. Tendremos que trabajar en eso”, dijo quien es el tercer entrenador en dirigir a los “Dragones Celestes” en lo que va de la temporada, evidenciando la sensación del camarín.

“Estamos tristes. Es una derrota que cala hondo, pero ya mañana debemos presentarnos en nuestro complejo y empezar a trabajar. Hay desilusión. Es una derrota, difícil, pero hay que ponerle el pecho a las balas”, comentó Rodrigo Guerrero, reconociendo problemas en el funcionamiento del equipo.

“Ha habido una baja a nivel colectivo, descendimos en lo que veníamos demostrando. Necesitamos alcanzar una regularidad en estos cuatro partidos”, explicó.

La comunión con la hinchada

Una vez terminado el partido, el desconsuelo se apoderó de los jugadores de Deportes Iquique, simbolizado en que Edson Puch, ídolo del club, permaneció agachado en el césped varios segundos y con la mirada perdida tras el pitazo final.

Tras ello, y pese a que se podría haber esperado que las pifias e insultos cayeran en el Tierra de Campeones, ocurrió todo lo contrario: los jugadores se presentaron frente a la tribuna donde la barra principal de los “Dragones Celestes” entonó el himno del club, casi como una suerte de despedida al quedar ad portas de que se consume su descenso a la Primera B.