“Me quiso Colo Colo; toda mi familia es hincha y quería que me fuera, pero yo ya me sentía parte de la U”

A más de un año del accidente automovilístico que sufrió y le significó la amputación de su pie derecho, el arquero nacional, Cristóbal Campos, se sinceró en una nueva entrevista y reveló detalles sobre el momento en que Colo Colo buscó su fichaje.

En diálogo con el programa “Máximas” de TNT Sports, el golero repasó su paso por Universidad de Chile, club donde se formó, y reconoció: “Varias veces pude haberme ido de la U. Estuve en Católica también, me quiso Colo Colo”.

Sobre las razones por las que nunca vistió la camiseta de los albos, agregó: “Mi familia es toda de Colo Colo, todos. Soy el único que es de la U. No me fui porque ya me sentía parte de la U”.

En esa línea, Campos confesó que los sondeos del “Cacique” comenzaron “desde los 13 años. De hecho, a los 14 estuve en Católica. Estuve un par de meses y la U no me quiso dar el pase”.

Además, contó que “mi familia quería que me fuera a Colo Colo. Era una oportunidad también, pero nunca me arrepiento de las decisiones que tomo. En la U tuve que dejar varias cosas de lado por quedarme ahí”.

“Tuve que firmar un primer contrato que era un sueldo mínimo y con eso me pagaba un arriendo en Santiago y quedaba en cero, con 19 años. Son cosas que yo sé que no haría cualquier arquero tampoco”, continuó.

Finalmente, aseguró: “En esa oportunidad también tuve la posibilidad de irme a otros equipos, siempre tuve una salida, pero no me arrepiento de mis decisiones. En ese entonces era el quinto arquero de la U”.