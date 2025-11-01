;

Ortiz golpea la pizarra en Colo Colo: confirma un nuevo “cortado” y toma esta decisión con Esteban Pavez

El técnico de los albos dio a conocer la lista de citados para el partido de esta tarde contra Ñublense.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo visita este sábado a Ñublense por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El “Cacique” marcha en el octavo lugar de la tabla con 35 puntos y está obligado a ganar si quiere seguir en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

De cara al trascendental partido en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, dio a conocer su lista de citados y sorprendió con dos importantes decisiones.

Revisa también:

ADN

La primera tiene que ver con un nuevo “cortado”. Se trata de Salomón Rodríguez, quien quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica y sigue sin convencer al DT. Su reemplazante será Javier Correa, quien ya se recuperó de su lesión y sería titular.

La otra decisión que tomó Ortiz fue el regreso a la convocatoria de Esteban Pavez, justo en la semana en la que el capitán de Colo Colo se quejó públicamente de su ausencia. Por ahora, el conflicto parece haber quedado atrás y el volante volverá a ser alternativa.

Otro que tampoco viajará a Chillán es Alan Saldivia. Pese a que el defensa uruguayo lleva un par de semanas entrenando a la par de sus compañeros, aún no se encuentra en óptimas condiciones para pelear por un puesto en el “Cacique”.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre Ñublense y Colo Colo?

Ñublense y Colo Colo se medirán este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el duelo será transmitido por la señal de TNT Sports.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad