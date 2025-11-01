Ortiz golpea la pizarra en Colo Colo: confirma un nuevo “cortado” y toma esta decisión con Esteban Pavez

Colo Colo visita este sábado a Ñublense por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El “Cacique” marcha en el octavo lugar de la tabla con 35 puntos y está obligado a ganar si quiere seguir en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

De cara al trascendental partido en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, dio a conocer su lista de citados y sorprendió con dos importantes decisiones.

La primera tiene que ver con un nuevo “cortado”. Se trata de Salomón Rodríguez, quien quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica y sigue sin convencer al DT. Su reemplazante será Javier Correa, quien ya se recuperó de su lesión y sería titular.

La otra decisión que tomó Ortiz fue el regreso a la convocatoria de Esteban Pavez, justo en la semana en la que el capitán de Colo Colo se quejó públicamente de su ausencia. Por ahora, el conflicto parece haber quedado atrás y el volante volverá a ser alternativa.

Otro que tampoco viajará a Chillán es Alan Saldivia. Pese a que el defensa uruguayo lleva un par de semanas entrenando a la par de sus compañeros, aún no se encuentra en óptimas condiciones para pelear por un puesto en el “Cacique”.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Ñublense por la fecha 26 de la #LigaDePrimeraItaú ⚪⚫ #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/CsHVdzJbfX — Colo-Colo (@ColoColo) October 31, 2025

¿A qué hora y dónde ver el partido entre Ñublense y Colo Colo?

Ñublense y Colo Colo se medirán este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el duelo será transmitido por la señal de TNT Sports.