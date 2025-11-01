;

¿Guiño a Colo Colo? La enigmática publicación de Damián Pizarro en medio de su difícil presente en Europa

El joven delantero compartió una particular imagen a través de sus redes sociales.

Bastián Lizama

Damián Pizarro vive días complicados en el fútbol europeo. A mediados de año, el joven delantero chileno dejó el Udinese de Italia ante la falta de minutos y partió a préstamo al Le Havre de Francia, donde su suerte no ha sido diferente.

El atacante de 20 ha quedado fuera de las últimas dos convocatorias del club galo y, desde su llegada, apenas ha logrado jugar dos partidos, sumando solo 26 minutos en cancha, sin registrar goles ni asistencias.

Para peor, Pizarro recibió un duro golpe por parte de su entrenador, Didier Digar, quien habló hace algunos días y realizó un breve pero contundente análisis para explicar la ausencia del futbolista nacional.

En medio de ese escenario, el ex Colo Colo realizó una enigmática publicación en sus redes sociales, la cual fue interpretada por muchos hinchas como un guiño para el “Cacique”.

A través de su cuenta de Instagram, Damián Pizarro compartió una fotografía en blanco y negro cuando defendía la camiseta de los albos, acompañado de dos emojis. En uno de ellos, se aprecian unas manos rezando y lo que pareciera ser un rosario.

Cabe recordar que el delantero está a préstamo en Le Havre y debe volver a Udinesea mediados de 2026. Con el cuadro italiano, mantiene contrato hasta 2029, por lo que un eventual regreso al Estadio Monumental se ve complicado.

