AUDIO. Esteban Pavez rompe el silencio tras ser relegado en Colo Colo: “Estoy caliente, no ir convocado me choca”

El capitán de los albos aseguró que “es algo que pasa netamente por el técnico”.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Esteban Pavez y su suplencia en Colo Colo

Uno de los jugadores más perjudicados con la llegada de Fernando Ortiz a la banca de Colo Colo ha sido Esteban Pavez, quien pasó de ser titular indiscutido con Jorge Almirón a no estar ni siquiera en las convocatorias del “Tano”.

Este martes, en la avant-premiere de “Eterno”, documental conmemorativo por el centenario de los albos, el volante rompió el silencio sobre su situación en el cuadro de Macul.

¿Para qué voy a mentir? Estoy caliente. Más allá de jugar o no, es algo que pasa netamente por el técnico, pero no ir convocado es algo que me choca, porque todos los días me mato entrenando. Siempre soy de los que mejor entrena y mis compañeros me lo hacen sentir”, señaló de entrada.

Respecto a si ha conversado con el entrenador para entender las razones de su suplencia, afirmó: “No hay razones y tampoco las voy a pedir. Las veces que me ha tocado estar en la banca nunca he pedido explicaciones al cuerpo técnico, creo que eso no corresponde. Yo sigo en la mía, entrenándome y siendo un líder positivo para mis compañeros”.

“Este año han pasado un sinfín de cosas. La verdad es que estoy caliente, llevo dos semanas comiéndolo y buscando soluciones. Mi forma de entrenar no ha cambiado; yo desde todos lados aporto”, sentenció Pavez.

