La renuncia que golpea a club del fútbol chileno: “No sigo, no me fui antes porque no me gusta arrancar”

Deportes Temuco cerró este viernes su participación en la Primera B 2025 con un triunfo por 3-0 ante Deportes Recoleta, poniendo fin a una decepcionante campaña en la que estuvo cerca del descenso y quedó fuera de la Liguilla de Ascenso.

Tras el partido, el gerente deportivo del elenco sureño, Roberto Rojas, anunció su salida luego de tres años en el cargo, reconociendo que el proyecto deportivo que encabezaba no logró el objetivo principal: devolver al “Pije” a Primera División.

“Yo no sigo. Era un proyecto de tres años y el objetivo era ascender en el tercer año con un equipo que tuviese una base de jugadores de casa”, declaró ante los medios locales luego del encuentro jugado en el Estadio Germán Becker.

“No se logró el objetivo de ascender. Sí se logró el objetivo de tener bastantes jugadores de cada, que me deja con una gotita de alegría, pero indudablemente que el objetivo no se cumplió y tampoco puedo ser ciego”, agregó.

En esa línea, Rojas explicó que su salida “antes no se produjo porque los compromisos los tomo hasta el final, no me gusta arrancar. Y pese a que pudo quedar una catástrofe, iba a estar siempre para estar dando la cara".

Finalmente, el ahora exgerente deportivo de Deportes Temuco señaló que “llegó el momento de decir gracias. Trabajé en un club que me dio todas las comodidades. Este año los directores entregaron mucho más de lo esperado y lamentablemente no llegamos a buen puerto. La intención estuvo y me quedo con eso, que trabaje con personas maravillosas que se la jugaron por hacer algo importante".