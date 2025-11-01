;

DT de U. de Concepción celebra el ascenso y lamenta el trato en el estadio de Copiapó: “Nuestras familias tuvieron problemas para entrar”

Cristian Muñoz conversó ADN Deportes en medio de los festejos por el título de la Primera B y el ascenso a la División de Honor.

Universidad de Concepción se coronó campeón de la Primera B y consiguió el ascenso directo a la Primera División este sábado, tras derrotar 3-0 a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

En medio de los festejos, el DT de la UdeC, Cristian Muñoz, conversó ADN Deportes y expresó su felicidad por el logro obtenido. “Hicimos un partido extraordinario y lo coronamos con un título, mi primer título como técnico. Es el fruto del trabajo de todo un año. Venir acá no era fácil, Copiapó no había perdido ningún partido de local y les ganamos 3-0. Fue un cierre de año extraordinario”, señaló.

“Me saco el sombrero por mis jugadores, porque ellos son los que entran a la cancha y representan mis ideas. Me siento súper identificado con este equipo, un equipo aguerrido, luchador, que sale a luchar de la misma manera en cualquier cancha”, agregó el entrenador del Campanil.

Por otro lado, Muñoz lamentó el trato que recibieron los familiares del equipo penquista en el estadio de Deportes Copiapó. “Colocaron a nuestra gente en una esquina, todos apretados. Nuestras familias también tuvieron problemas para entrar. No hubo buena disposición en eso”, aseguró.

Por último, el DT de Universidad de Concepción dejó un claro aviso sobre su futuro: “Tengo que seguir dirigiendo. ¿Dónde? No lo sé. Pero me propuse dirigir 100 partidos en mis primeros tres años como entrenador y voy camino a eso. Es súper importante dirigir, porque la vivencia es la que te hace competitivo y te hace crecer como técnico”.

