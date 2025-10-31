VIDEOS. Primera B: estos son los resultados de la jornada del ascenso hoy 31 de octubre
Los tres locales que jugaron este viernes salieron airosos de sus cruces.
Este viernes 31 de octubre, la Primera B dio inicio a la disputa de la última fecha, en una jornada que bajó rápidamente de tensión.
Todo considerando la resolución del TAS que ratificó la sanción recibida a comienzos de año por parte de Santiago Morning, cuestión que sentenció su descenso a la Segunda División Profesional.
Con esa situación resuelta, Deportes Temuco, que estaba en zona de riesgo disputando la zona baja de la tabla con el “Chago”, se relajó y ante cerca de 7 mil hinchas en el Germán Becker se impuso a Deportes Recoleta.
Diego Buonanotte, Ricardo Riveros y Luis Acevedo sellaron el 3-0 con el que se despegaron totalmente de la chance de perder la categoría.
Van por la Liguilla de Ascenso
En otros partidos de la jornada hoy viernes, San Marcos de Arica refrendó su poderío en casa para arrimarse al tercer lugar de la Primera B.
Con doblete de Marcos Camarda y otro tanto de Camilo Melivilú, los “Bravos del Morro” vencieron 3-0 a Rangers, elenco que está también en la postemporada, pero con dudas por su rendimiento.
En tanto, Deportes Concepción también se instaló con propiedad en la Liguilla de Ascenso luego de llegar al quinto lugar tras vencer a Unión San Felipe.
En un juego donde ambos quedaron con 10 jugadores en los descuentos, el “León de Collao” se impuso 2-1, gracias a los tantos de Ángel Gillard y Carlos Escobar, haciendo estéril el empate parcial de Sergio Vergara para el “Uní Uní”.
