La lapidaria respuesta del DT de Le Havre sobre el presente de Damián Pizarro en Francia

El técnico Didier Digard realizó una dura crítica contra el delantero chileno, quien volvió a quedar fuera de la convocatoria para el duelo de esta jornada ante Stade Brestois.

Damián Pizarro no lo pasa bien en Le Havre. Al igual que el pasado fin de semana ante Auxerre, el delantero chileno volvió a quedar fuera de la convocatoria para el duelo de este miércoles frente a Stade Brestois, acumulando así su tercer partido consecutivo sin jugar en la Ligue 1 de Francia.

Sobre esta situación, el técnico del elenco galo, Didier Digard, habló en conferencia de prensa y entregó un breve pero contundente análisis para justificar la falta de minutos del atacante de 20 años.

“Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea”, afirmó el entrenador, cuyas palabras se suman a las duras críticas que ya había expresado semanas atrás sobre el ex Colo Colo.

Hasta ahora, Pizarro solo ha sumado 26 minutos en dos apariciones con la camiseta de Le Havre. El delantero, que está a préstamo desde Udinese, ingresó en los minutos finales del empate 1-1 ante Lorient (21 de septiembre) e hizo lo propio en la igualdad 2-2 contra Stade Rennes (5 de octubre).

Por su parte, Le Havre marcha en el 14° lugar de la Ligue 1 con apenas 9 puntos tras nueve jornadas disputadas, zafando de la zona de descenso por solo dos unidades y lejos del líder París Saint-Germain (20).

