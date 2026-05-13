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“NotMilk queda y punto”: NotCop reacciona a fallo de la Suprema y da por “cerrado el caso”

La empresa respondió públicamente tras la resolución judicial que acogió parcialmente la demanda de Aproval.

Nelson Quiroz

“NotMilk queda y punto”: NotCop reacciona a fallo de la Suprema y da por “cerrado el caso”

La disputa entre la industria lechera y The Not Company sumó un nuevo capítulo luego de que la Corte Suprema acogiera parcialmente la demanda presentada por Aproval, la Asociación Gremial de Productores de Leche de Los Ríos, en contra de uno de los productos más emblemáticos de la firma: NotMilk.

El máximo tribunal ordenó el cese del uso de la palabra “leche” y de imágenes o elementos asociados a la industria láctea en los envases y publicidad del producto.

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Sin embargo, el fallo no prohibió el uso de la marca NotMilk, uno de los puntos que la compañía destacó en su respuesta pública.

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A días de conocerse el fallo, a través de redes sociales, la startup chilena encabezada por Matías Muchnick celebró el resultado judicial y aseguró que el nombre del producto permanecerá intacto.

“Fueron 5 años, 3 cortes distintas, 3 fallos e infinitas horas invertidas para poder decir con libertad que NotMilk se va a seguir llamando NotMilk”, expusieron.

En esa línea, desde la empresa apuntaron a sus consumidores en sus palabras: “Amigos, gracias por bancar. Lo dimos todo, era importante para nosotros pero también para todos los que vienen”.

Pero el texto no se queda ahí y suma un “disclaimer”: “Por ahí verán leves cambios en nuestras comms de cosas que nos prohibieron decir, pero ustedes pueden decirle como quieran". “NotMilk queda y punto”, cierra el post de The Not Company.

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