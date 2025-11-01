Inminente salida de otro DT del fútbol chileno: “Es un ciclo cumplido, necesito un cambio de aire”

San Marcos de Arica terminó la fase regular de la Primera B 2025 con un sólido triunfo por 3-0 ante Rangers de Talca. El cuadro nortino se ubicó momentáneamente en el tercer lugar de la tabla y ahora deberá enfocarse de lleno en la Liguilla de Ascenso, que definirá el segundo cupo a la Primera División.

A la espera de disputar la promoción, donde ya tiene asegurado su lugar, el técnico de los “Bravos del Morro”, German Cavalieri, se sinceró en una reciente entrevista y sorprendió a todos al anunciar que no continuará en el club para la temporada 2026.

“Cuando yo llegué a este club no había ningún orden. Hubo que ordenarlo todo y eso trae que mucha gente te odie porque vienes un poco a cambiarlo todo. Cuando me vaya de San Marcos, que seguramente es un ciclo que empieza a estar cumplido, voy a dejar un club ordenado", señaló el argentino en diálogo con Primera B Chile.

“Seguramente con el presupuesto que va a haber, se va a armar un equipo serio y competitivo y a mí me tocó ser ese que puso la piedra inicial, porque cuando llegué no estaba esa piedra inicial, era todo un desmadre. Vamos a tratar de meter el ascenso, pero yo sé que hemos hecho un gran trabajo", agregó.

En esa línea, Cavalieri reconoció que señaló que buscará otros rumbos para el 2026. “Es un ciclo cumplido, un ciclo muy hermoso en el que estoy muy agradecido, queremos terminar de la mejor manera, queremos ganar el ascenso, pero siento que los ciclos se cumplen".

Y agregó: “Así como en el año tenía la necesidad de mostrar mi trabajo, ahora siento que necesito un cambio de aire. Obviamente el club necesita un cambio de dirección y de gestión, entonces es muy alta la probabilidad de buscar otros rumbos”.

Finalmente, el estratega de 48 años afirmó que ya conversó de su decisión con la dirigencia de San Marcos. “Con el presidente quedamos en reunirnos en estos días, pero bueno, estamos metidos en la etapa final. También hay que saber que los ciclos se cumplen y que a veces hay que saber cuando irse”, sentenció.