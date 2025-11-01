;

VIDEO. No escucharon al Gobierno: motociclistas realizaron “rodadas” en Santiago por noche de Halloween

Pese a la advertencia de la autoridad, cientos de personas salieron la noche del jueves a hacer de las suyas por la festividad norteamericana.

Gonzalo Miranda

&quot;Rodadas&quot; en Santiago | Captura de pantalla

La fiesta de ‘Halloween’ cada vez es más asumida por los chilenos. La tradicional celebración norteamericana llegó a nuestro país para quedarse, para bien y para mal.

Esto porque mientras miles de niños y sus padres recorrieron las calles pidiendo dulces en las casas, por la noche salieron los más grandes a hacer de las suyas, pese a la advertencia del Gobierno.

El 2024, miles de motociclistas salieron a las calles a realizar una llamada “rodadas”, una tradición generalmente de países vecinos que, con la inmigración, se quedó definitivamente en el país.

“Lamentablemente, el año pasado fue una realidad: las famosas rodadas de motociclistas. Esto es algo que no podemos permitir en nuestro país. Han generado temor y sensación de inseguridad (...) vamos a hacer aplicar la ley y desarrollar los controles necesarios”, adelantaba la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Sin embargo, por lo visto en redes sociales, los motociclistas, literalmente, no pescaron. Cientos de personas salieron a las calles del centro de Santiago para hacer de las suyas:

Según cifras de Carabineros, tras la jornada se detuvo a 10 personas y demás, se realizaron 1.340 controles de identidad y 3.494 controles vehiculares: se sacaron de circulación 201 motos y 23 autos.

“Se pudo marcar la presencia activa del Estado, se generaron las acciones de control y fiscalización, se identificaron a los representantes, se efectuó un monitoreo y también se efectuaron labores propias de fiscalización y de sanciones en algunos casos de los puntos que se detectaron en la región Metropolitana”, comentó el teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, Prefectura Tránsito y Carreteras.

Mira las imágenes

