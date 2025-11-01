Balance fin de semana largo: al menos 11 fallecidos y 164 lesionados por accidentes de tránsito

Este sábado, Carabineros entregó un balance respecto a los accidentes de tránsito registrados en Chile durante este fin de semana largo.

Según información policial, al menos 11 personas murieron, mientras que 164 han resultado lesionados en 273 accidentes registrados.

Asimismo, se contabilizaron 106 personas detenidas: 54 por conducir en estado de ebriedad, 21 por conducir bajo efectos de alcohol, 30 por conducir bajo efectos de las drogas y uno por manejar en exceso de velocidad.

Así lo informó el teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, quien aseguró que las cifras dan cuenta de una disminución en un 37% de los accidentes en comparación con el último feriado de similares características en el año 2023, aunque indicó que las muertes aumentaron en relación a la misma fecha de comparación.

“Se ha apreciado una disminución respecto a los siniestros viales, con un 37% aproximadamente. No obstante a ello, hay un aumento de un 37% en las causas fatales con fallecidos“, señaló.

“Pero también es importante tener en cuenta las causales por las cuales se generan estos siniestros viales con estos resultados lamentables, siendo de ella principalmente no estar atento a las condiciones del tránsito y seguido también por la velocidad no racional ni prudente. Pero en tercer lugar es que el peatón cruza por lugares que no se encuentran habilitados”, agregó.

Un dato importante de este hecho es que de las 11 víctimas fatales, 5 eran peatones, mientras que más de 288.000 vehículos han salido de la Región Metropolitana en este fin de semana largo, principalmente por la Ruta 5 Sur.