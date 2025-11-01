;

Balance fin de semana largo: al menos 11 fallecidos y 164 lesionados por accidentes de tránsito

Además, se contabilizaron 106 personas detenidas, la mayoría por conducir en estado de ebriedad.

Juan Castillo

Francisco Gutiérrez

Balance fin de semana largo: al menos 11 fallecidos y 164 lesionados por accidentes de tránsito

Balance fin de semana largo: al menos 11 fallecidos y 164 lesionados por accidentes de tránsito

01:49

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este sábado, Carabineros entregó un balance respecto a los accidentes de tránsito registrados en Chile durante este fin de semana largo.

Según información policial, al menos 11 personas murieron, mientras que 164 han resultado lesionados en 273 accidentes registrados.

Asimismo, se contabilizaron 106 personas detenidas: 54 por conducir en estado de ebriedad, 21 por conducir bajo efectos de alcohol, 30 por conducir bajo efectos de las drogas y uno por manejar en exceso de velocidad.

Revisa también:

ADN

Así lo informó el teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, quien aseguró que las cifras dan cuenta de una disminución en un 37% de los accidentes en comparación con el último feriado de similares características en el año 2023, aunque indicó que las muertes aumentaron en relación a la misma fecha de comparación.

“Se ha apreciado una disminución respecto a los siniestros viales, con un 37% aproximadamente. No obstante a ello, hay un aumento de un 37% en las causas fatales con fallecidos“, señaló.

“Pero también es importante tener en cuenta las causales por las cuales se generan estos siniestros viales con estos resultados lamentables, siendo de ella principalmente no estar atento a las condiciones del tránsito y seguido también por la velocidad no racional ni prudente. Pero en tercer lugar es que el peatón cruza por lugares que no se encuentran habilitados”, agregó.

Un dato importante de este hecho es que de las 11 víctimas fatales, 5 eran peatones, mientras que más de 288.000 vehículos han salido de la Región Metropolitana en este fin de semana largo, principalmente por la Ruta 5 Sur.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad