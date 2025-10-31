Lluvia, truenos y granizos: revisa hasta qué hora lloverá en Santiago este viernes 31 de octubre

La región Metropolitana amaneció este 31 de octubre con nubosidad y un descenso de temperatura, en el marco de un sistema frontal que interrumpió la seguidilla de días calurosos.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, una vaguada en altura se desplazará hacia la zona central, provocando precipitaciones, actividad eléctrica y un notorio cambio en las condiciones del tiempo.

De acuerdo con Meteochile, las lluvias comenzaron durante la noche en sectores cordilleranos como San José de Maipo y se extenderán hasta la mañana del viernes 1 de noviembre.

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

En tanto, Meteored prevé que las precipitaciones también alcancen a comunas como Lo Barnechea, Las Condes, Huechuraba, Pirque y Paine, con un inicio cercano a las 19:00 horas y una duración estimada hasta pasada la 01:00 del sábado .

Durante la tarde, vecinos de comunas del norte de la región reportaron granizos y truenos, mientras que en Ñuñoa, la caída de rayos obligó a suspender la ceremonia inaugural de los Juegos Parapanamericanos Junior, que se realizaba en el Estadio Nacional.