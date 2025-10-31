Zverev supera una dura torcedura y dos match points para seguir en carrera por el título de París-Bercy: así quedaron las semifinales / Julian Finney

Este viernes se desarrollaron los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, el último campeonato de este tipo en la temporada.

En La Defense, Félix Auger-Aliassime puso fin al cuento de hadas del monegasco Valentin Vacherot, despachándolo por un doble 6/2.

En la ronda de los cuatro mejores, se medirá con Alexander Bublik, que fue de atrás hasta remontar el marcador ante Alex de Minaur, imponiéndose por 6/7, 6/4 y 7/5.

Del otro lado del cuadro en París-Bercy, Jannik Sinner continuó su lucha por recuperar el número 1 del mundo y se metió en semifinales luego de vencer por un doble 6/3 a Ben Shelton.

Lo curioso es que el italiano vio en directo, mientras estaba siendo entrevistado, cómo Alexander Zverev se torcía el tobillo en la disputa del primer set ante Daniil Medvedev, duelo del cual saldría su siguiente oponente.

Tense scenes in Paris right now 😬



Jannik Sinner was at our Tennis Channel desk while Alexander Zverev took a fall in his quarterfinal against Daniil Medvedev.



Sascha was able to get up and resume playing after this 🦾 #RolexParisMasters pic.twitter.com/dybsZ1fWoW — Tennis Channel (@TennisChannel) October 31, 2025

Superando los problemas físicos y también la resistencia del moscovita, que tuvo dos match points en el tercer set, pudo llevarse la victoria por 2/6, 6/3 y 7/, con lo que el alemán se dará cita mañana sábado con Jannik Sinner.