VIDEOS. Zverev supera una dura torcedura y dos match points para seguir en carrera por el título de París-Bercy: así quedaron las semifinales
El alemán se instaló en la ronda de los cuatro mejores tras una dura batalla ante Daniil Medvedev.
Este viernes se desarrollaron los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, el último campeonato de este tipo en la temporada.
En La Defense, Félix Auger-Aliassime puso fin al cuento de hadas del monegasco Valentin Vacherot, despachándolo por un doble 6/2.
Revisa también:
En la ronda de los cuatro mejores, se medirá con Alexander Bublik, que fue de atrás hasta remontar el marcador ante Alex de Minaur, imponiéndose por 6/7, 6/4 y 7/5.
Del otro lado del cuadro en París-Bercy, Jannik Sinner continuó su lucha por recuperar el número 1 del mundo y se metió en semifinales luego de vencer por un doble 6/3 a Ben Shelton.
Lo curioso es que el italiano vio en directo, mientras estaba siendo entrevistado, cómo Alexander Zverev se torcía el tobillo en la disputa del primer set ante Daniil Medvedev, duelo del cual saldría su siguiente oponente.
Superando los problemas físicos y también la resistencia del moscovita, que tuvo dos match points en el tercer set, pudo llevarse la victoria por 2/6, 6/3 y 7/, con lo que el alemán se dará cita mañana sábado con Jannik Sinner.
