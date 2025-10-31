;

VIDEOS. Zverev supera una dura torcedura y dos match points para seguir en carrera por el título de París-Bercy: así quedaron las semifinales

El alemán se instaló en la ronda de los cuatro mejores tras una dura batalla ante Daniil Medvedev.

Carlos Madariaga

Zverev supera una dura torcedura y dos match points para seguir en carrera por el título de París-Bercy: así quedaron las semifinales

Zverev supera una dura torcedura y dos match points para seguir en carrera por el título de París-Bercy: así quedaron las semifinales / Julian Finney

Este viernes se desarrollaron los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, el último campeonato de este tipo en la temporada.

En La Defense, Félix Auger-Aliassime puso fin al cuento de hadas del monegasco Valentin Vacherot, despachándolo por un doble 6/2.

Revisa también:

ADN

En la ronda de los cuatro mejores, se medirá con Alexander Bublik, que fue de atrás hasta remontar el marcador ante Alex de Minaur, imponiéndose por 6/7, 6/4 y 7/5.

Del otro lado del cuadro en París-Bercy, Jannik Sinner continuó su lucha por recuperar el número 1 del mundo y se metió en semifinales luego de vencer por un doble 6/3 a Ben Shelton.

Lo curioso es que el italiano vio en directo, mientras estaba siendo entrevistado, cómo Alexander Zverev se torcía el tobillo en la disputa del primer set ante Daniil Medvedev, duelo del cual saldría su siguiente oponente.

Superando los problemas físicos y también la resistencia del moscovita, que tuvo dos match points en el tercer set, pudo llevarse la victoria por 2/6, 6/3 y 7/, con lo que el alemán se dará cita mañana sábado con Jannik Sinner.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad