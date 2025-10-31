Con Djokovic en la ruta: Tabilo ya tiene rival para su debut en el ATP 250 de Atenas / Newhouse Media/MB Media

Alejandro Tabilo se benefició de una serie de deserciones para finalmente ingresar directo al ATP 250 de Atenas, uno de los últimos campeonatos de la temporada tenística.

El número 1 de Chile se anotó en la primera edición del campeonato que se desarrollará en cancha dura bajo techo, buscando sumar con tal de consolidar su clasificación al Abierto de Australia en 2026.

El sorteo del cuadro principal se desarrolló este sábado, donde el ahora 82 del mundo se medirá en primera ronda ante el australiano Adam Walton, 83 del orbe.

Será la primera vez que ambos tenistas se midan en el circuito ATP, con una victoria que tiene un premio más que interesante.

Esto porque el vencedor del encuentro será el rival de Novak Djokovic, primer cabeza de serie del cuadro, en su debut en Atenas.