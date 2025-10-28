Batacazo en París-Bercy: Alcaraz queda eliminado en su debut en el último Masters 1000 del año / DeFodi Images

En una jornada de martes llena de actividad en el Masters 1000 de París-Bercy, se dio el debut de Carlos Alcaraz, que quedó sorpresivamente fuera de carrera.

El número 1 del mundo no tenía un estreno sencillo en el cemento indoor de La Defense, pues tenía que medirse con el británico Cameron Norrie, 31 del planeta, que venía de vencer al argentino Sebastián Báez.

El español comenzó sólido, llevándose el primer set por 6/4, pero el verdugo de Nicolás Jarry en Wimbledon logró mostrar un alto nivel para remontar el marcador e imponerse en los dos siguientes parciales por 6/3 y 6/4.

Cameron Norrie hizo historia, pues por primera vez le ganó a un número 1 del mundo en su carrera, haciendo que Carlos Alcaraz le pusiera fin a una racha de 17 victorias seguidas en torneos Masters 1000.

Su temprana eliminación en París lo deja, además, con riesgo de perder su lugar en la cima del ranking ATP, pues Jannik Sinner lo recuperará en caso de coronarse campeón en la capital de Francia.