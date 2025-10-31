;

Violenta noche en Arica: Carabineros abate a hombre que atacaba a sus padres y dos jóvenes mueren atropellados

La PDI y la SIAT investigan los hechos ocurridos durante la madrugada de este viernes, dejando tres víctimas fatales en distintos puntos de la ciudad.

Violenta noche en Arica: Carabineros abate a hombre que atacó a sus padres

Violenta noche en Arica: Carabineros abate a hombre que atacó a sus padres

Una noche marcada por la violencia vivió la ciudad de Arica este viernes. Un hombre de 44 años murió tras ser abatido por Carabineros en el condominio Vista Hermosa, luego de atacar con un arma cortopunzante a su madre y padrastro, ambos adultos mayores.

Según información policial, los uniformados acudieron al domicilio por un llamado de emergencia por violencia intrafamiliar. Al llegar, el sujeto se encontraba fuera de control y no obedeció las instrucciones de los funcionarios, quienes debieron usar su arma de servicio.

“El hijo se encontraba descontrolado al interior del domicilio e intentaba agredir a su par. Ante esta situación, Carabineros hace uso de su armamento. A raíz de esto, la persona resulta lesionada, siendo trasladada de forma inmediata al hospital regional”, detalló el teniente coronel Raúl Arismendi.

El hombre falleció poco después en el recinto asistencial. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación.

Dos accidentes fatales

En paralelo, la ciudad registró dos atropellos fatales durante la madrugada. Un joven de 21 años murió tras ser impactado en avenida Capitán Ávalos, mientras que otro hombre de 25 años perdió la vida en la ruta 11-CH, a la altura del kilómetro 16.

La SIAT de Carabineros indaga las circunstancias y busca al conductor responsable del segundo hecho.

