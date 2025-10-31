Revelan inesperado detalle sobre la casa donde vivía Krishna Aguilera y su familia: “No tenían idea, se acaban de enterar”

Un nuevo antecedente salió a la luz en el caso de Krishna Aguilera, la joven de 19 años encontrada sin vida el pasado 26 de octubre en Calera de Tango.

La familia, que había decidido cambiarse de casa como medida de seguridad ante posibles represalias del principal sospechoso, Carlos “Guatón” Beltrán, descubrió recientemente que el propietario del inmueble arrendado era uno de los detenidos por el crimen y trabajaría para Beltrán.

Se trata de José Raúl Montecinos, alias “Chino”, quien fue el sexto arrestado y será formalizado por secuestro con homicidio e inhumación ilegal. De acuerdo con BBCL Investiga, su testimonio fue clave para ubicar el cuerpo de la joven.

La periodista Daniela Muñoz, del matinal de CHV, explicó que el arriendo se concretó mediante una corredora, sin que la familia tuviera contacto directo con el dueño.

“Se acaban de enterar”

“Esto se dio por un tema de corredora, en ningún momento tomaron contacto directo con el dueño del domicilio. Había un intermediario que recibía el dinero de pago”, señaló.

Muñoz agregó que los familiares “no tenían idea con qué persona se estaban vinculando, no tenían idea de que este sujeto estaba vinculado con el ‘Guatón’ Beltrán. Se acaban de enterar”.

Con Montecinos, ya son seis los detenidos por el caso. Además de Beltrán, figuran una menor de 17 años, su madre Rosa Oñate, y los sujetos Jordan Pinto e Ignacio Escobedo.