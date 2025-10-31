;

Revelan inesperado detalle sobre la casa donde vivía Krishna Aguilera y su familia: “No tenían idea, se acaban de enterar”

La familia se había mudado buscando seguridad, pero un nuevo antecedente reveló un vínculo insospechado entre el inmueble y uno de los detenidos por el homicidio.

Martín Neut

Revelan inesperado detalle sobre la casa donde vivía Krishna Aguilera y su familia: “No tenían idea, se acaban de enterar”

Un nuevo antecedente salió a la luz en el caso de Krishna Aguilera, la joven de 19 años encontrada sin vida el pasado 26 de octubre en Calera de Tango.

La familia, que había decidido cambiarse de casa como medida de seguridad ante posibles represalias del principal sospechoso, Carlos “Guatón” Beltrán, descubrió recientemente que el propietario del inmueble arrendado era uno de los detenidos por el crimen y trabajaría para Beltrán.

Revisa también:

ADN

Se trata de José Raúl Montecinos, alias “Chino”, quien fue el sexto arrestado y será formalizado por secuestro con homicidio e inhumación ilegal. De acuerdo con BBCL Investiga, su testimonio fue clave para ubicar el cuerpo de la joven.

La periodista Daniela Muñoz, del matinal de CHV, explicó que el arriendo se concretó mediante una corredora, sin que la familia tuviera contacto directo con el dueño.

“Se acaban de enterar”

“Esto se dio por un tema de corredora, en ningún momento tomaron contacto directo con el dueño del domicilio. Había un intermediario que recibía el dinero de pago”, señaló.

Muñoz agregó que los familiares “no tenían idea con qué persona se estaban vinculando, no tenían idea de que este sujeto estaba vinculado con el ‘Guatón’ Beltrán. Se acaban de enterar”.

Con Montecinos, ya son seis los detenidos por el caso. Además de Beltrán, figuran una menor de 17 años, su madre Rosa Oñate, y los sujetos Jordan Pinto e Ignacio Escobedo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad