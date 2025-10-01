Sueldos superan los $5 millones: Carabineros de Chile ofrece trabajos para civiles y así puedes postular
Las postulaciones comenzaron el lunes 29 de septiembre y estarán abiertas hasta el viernes 3 de octubre.
Carabineros de Chile abrió nuevas vacantes para civiles, con remuneraciones que van desde los $851.407 hasta los $5.325.333, según el cargo.
Las ofertas están disponibles en distintas regiones y buscan reforzar áreas administrativas, técnicas, de salud y servicios de la institución.
Los interesados deben postular a través del portal oficial de Carabineros: postulaciones.carabineros.cl (AQUÍ), donde también se detalla la documentación y requisitos necesarios para cada cargo.
Puestos disponibles y sueldos
Entre los cargos disponibles se encuentran:
- Auxiliar de Enfermería: 2 vacantes – $1.053.901
- Auxiliar de Enfermería: 1 vacante – $1.003.262
- Auxiliar de Enfermería: 3 vacantes – $1.053.901
- Médico Anestesiólogo: 1 vacante – $5.325.333
- Médico Cirujano (cirugía general): 1 vacante – $4.226.904
- Arsenalera: 1 vacante – $1.053.901
- Profesional en Ascensores: 1 vacante – $1.724.260
- Psicólogo Laboral: 1 vacante – $1.677.927
- Auxiliar de Enfermería: 4 vacantes – $1.003.262
- Conserje: 1 vacante – $851.407
Regiones disponibles
Las vacantes se distribuyen en varias regiones de Chile, incluyendo Metropolitana, Arica y Parinacota, Ñuble, Los Lagos y Valparaíso.
Con esta iniciativa, Carabineros busca atraer personal que pueda apoyar distintas áreas de la institución, ofreciendo remuneraciones competitivas y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.