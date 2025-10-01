Sueldos superan los $5 millones: Carabineros de Chile ofrece trabajos para civiles y así puedes postular / Hans Scott Cardenas

Carabineros de Chile abrió nuevas vacantes para civiles, con remuneraciones que van desde los $851.407 hasta los $5.325.333, según el cargo.

Las ofertas están disponibles en distintas regiones y buscan reforzar áreas administrativas, técnicas, de salud y servicios de la institución.

Las postulaciones comenzaron el lunes 29 de septiembre y estarán abiertas hasta el viernes 3 de octubre.

Los interesados deben postular a través del portal oficial de Carabineros: postulaciones.carabineros.cl (AQUÍ), donde también se detalla la documentación y requisitos necesarios para cada cargo.

Puestos disponibles y sueldos

Entre los cargos disponibles se encuentran:

Auxiliar de Enfermería: 2 vacantes – $1.053.901 Auxiliar de Enfermería: 1 vacante – $1.003.262 Auxiliar de Enfermería: 3 vacantes – $1.053.901 Médico Anestesiólogo: 1 vacante – $5.325.333 Médico Cirujano (cirugía general): 1 vacante – $4.226.904 Arsenalera: 1 vacante – $1.053.901 Profesional en Ascensores: 1 vacante – $1.724.260 Psicólogo Laboral: 1 vacante – $1.677.927 Auxiliar de Enfermería: 4 vacantes – $1.003.262 Conserje: 1 vacante – $851.407

Regiones disponibles

Las vacantes se distribuyen en varias regiones de Chile, incluyendo Metropolitana, Arica y Parinacota, Ñuble, Los Lagos y Valparaíso.

Con esta iniciativa, Carabineros busca atraer personal que pueda apoyar distintas áreas de la institución, ofreciendo remuneraciones competitivas y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.