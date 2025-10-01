;

Sueldos superan los $5 millones: Carabineros de Chile ofrece trabajos para civiles y así puedes postular

Las postulaciones comenzaron el lunes 29 de septiembre y estarán abiertas hasta el viernes 3 de octubre.

Javiera Rivera

Sueldos superan los $5 millones: Carabineros de Chile ofrece trabajos para civiles y así puedes postular

Sueldos superan los $5 millones: Carabineros de Chile ofrece trabajos para civiles y así puedes postular / Hans Scott Cardenas

Carabineros de Chile abrió nuevas vacantes para civiles, con remuneraciones que van desde los $851.407 hasta los $5.325.333, según el cargo.

Las ofertas están disponibles en distintas regiones y buscan reforzar áreas administrativas, técnicas, de salud y servicios de la institución.

Las postulaciones comenzaron el lunes 29 de septiembre y estarán abiertas hasta el viernes 3 de octubre.

Los interesados deben postular a través del portal oficial de Carabineros: postulaciones.carabineros.cl (AQUÍ), donde también se detalla la documentación y requisitos necesarios para cada cargo.

Puestos disponibles y sueldos

Entre los cargos disponibles se encuentran:

  1. Auxiliar de Enfermería: 2 vacantes – $1.053.901
  2. Auxiliar de Enfermería: 1 vacante – $1.003.262
  3. Auxiliar de Enfermería: 3 vacantes – $1.053.901
  4. Médico Anestesiólogo: 1 vacante – $5.325.333
  5. Médico Cirujano (cirugía general): 1 vacante – $4.226.904
  6. Arsenalera: 1 vacante – $1.053.901
  7. Profesional en Ascensores: 1 vacante – $1.724.260
  8. Psicólogo Laboral: 1 vacante – $1.677.927
  9. Auxiliar de Enfermería: 4 vacantes – $1.003.262
  10. Conserje: 1 vacante – $851.407

Revisa también

ADN

Regiones disponibles

Las vacantes se distribuyen en varias regiones de Chile, incluyendo Metropolitana, Arica y Parinacota, Ñuble, Los Lagos y Valparaíso.

Con esta iniciativa, Carabineros busca atraer personal que pueda apoyar distintas áreas de la institución, ofreciendo remuneraciones competitivas y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad